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Можно ли пить холодное при ОРВИ

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Зима – период, когда "активируются" инфекции", и часто нам не удается избежать контакта с ними. Поэтому давайте пересмотрим еще раз лечение ОРВИ и разберем самые распространенные ошибки.

Употребляете прохладные напитки и воду из холодильника? Стараетесь закалить горло таким образом? И все правильно делаете!

Но как быть во время ОРВИ? Можно ли продолжать пить холодное или стоит подогревать хотя бы до комнатной температуры?

Итак, внимание, правильный ответ!

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Холодное питье при ОРВИ

Холодное питье при ОРВИ

Коллаж

Как раз именно при ОРВИ, когда боль в горле, холод на миндалины очень облегчает состояние. Во многих странах холодное питье во время ОРВИ всячески рекомендуется врачами. Не пить холодное вообще, избегать холодного при простуде и ОРЗ – это наши ментальные традиции. В большинстве стран мира это не принято.

Поэтому, если вы привыкли пить холодное, специально греть питье во время болезни нет никакой необходимости.

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Автор
Евгений Комаровский Евгений Комаровский
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
инфекция
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