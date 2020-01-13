Можно ли пить холодное при ОРВИ

Зима – период, когда "активируются" инфекции", и часто нам не удается избежать контакта с ними. Поэтому давайте пересмотрим еще раз лечение ОРВИ и разберем самые распространенные ошибки.

Употребляете прохладные напитки и воду из холодильника? Стараетесь закалить горло таким образом? И все правильно делаете!

Но как быть во время ОРВИ? Можно ли продолжать пить холодное или стоит подогревать хотя бы до комнатной температуры?

Итак, внимание, правильный ответ!

Холодное питье при ОРВИ Коллаж

Как раз именно при ОРВИ, когда боль в горле, холод на миндалины очень облегчает состояние. Во многих странах холодное питье во время ОРВИ всячески рекомендуется врачами. Не пить холодное вообще, избегать холодного при простуде и ОРЗ – это наши ментальные традиции. В большинстве стран мира это не принято.

Поэтому, если вы привыкли пить холодное, специально греть питье во время болезни нет никакой необходимости.

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