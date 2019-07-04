Минимум 300 грамм в неделю: назван самый полезный продукт для беременных

Рыба и морепродукты являются важной частью сбалансированного рациона будущих мам.

Это подтверждается обновленными рекомендациями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для беременных женщин, кормящих, а также для маленьких детей, сообщает Medscape Medical News.

Рыба – это источник белка, омега-3 жирных кислот, в ней больше витамина B12 и витамина D, чем в любом другом виде пищи. Она богата железом – важнейшим микроэлементом для младенцев, детей младшего возраста и женщин в положении, а также содержит селен,цинк и йод.

Однако многие потребители беспокоятся о ртути, находящейся в рыбе, и даже предпочитают ограничивать этот продукт или полностью избегать.

Cодержание ртути в разных видах рыбы Скриншот FDA

Беременным и кормящим женщинам эксперты рекомендуют употреблять не меньше 300 граммов различных морепродуктов в неделю и назвали самые безопасные виды рыб:

лосось;

креветки;

минтай;

консервированный тунец;

тилапия;

треска.

Беременность pixabay.com

Ранее MedOboz писал, что вещества, содержащиеся в жирной рыбе и семенах льна, являются жизненно важными для беременных женщин и их малышей.

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