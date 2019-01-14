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/Гинекология

Матка на прокат: сколько зарабатывают суррогатные матери в Украине

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Суррогатная мать может получить в Украине за свои услуги 14 тысяч евро.

Еще около 2 000 евро у будущих родителей уйдет на еду и одежду для беременной, вынашивающей их малыша, а также компенсацию любых расходов по уходу за ребенком, говорится в статье Daily Mail.

Всего же заказчики заплатят агентству по суррогатному материнству примерно 39 000 евро.

Отмечается, что Украина Грузия и США являются практически единственными странами в мире, в которых коммерческое суррогатное материнство является законным. В Великобритании суррогатам можно платить "разумные деньги", чтобы покрыть такие расходы, как поездки, потеря заработка и дополнительное питание. Франция, Германия, Италия и Испания запрещают все формы суррогатного материнства, как и Япония и Пакистан. В течение многих лет Юго-Восточная Азия была популярным местом суррогатного материнства. Но Таиланд запретил иностранцам платить за суррогатное материнство в 2015 году.

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Британцы стали родителями близнецов ,которых выносила украинка

Британцы стали родителями близнецов ,которых выносила украинка

Daily Mail

Поэтому, в частности для многих британских бездетных пар Украина сейчас является местом, где можно получить "ответы на молитвы". Особенно это актуально для пожилых женщин, которые хотят завести ребенка: в Великобритании правительство рекомендуют врачам не предлагать ЭКО женщинам старше 40 лет.

"В Украине нет возрастных ограничений", - говорит Анастасия Александрова, которая руководит отделом с англоязычными клиентами в BioTexCom, агентстве по содействию суррогатному материнству. "У нас много женщин старше 50 лет. С помощью донорских яйцеклеток они становятся матерями, и женщины счастливы, потому что они борются в течение 15 лет, а ничего не выходит".

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37-летняя Елена Учаренко вынашивает ребенка для британцев. Ранее она родила близнецов для итальянской пары

37-летняя Елена Учаренко вынашивает ребенка для британцев. Ранее она родила близнецов для итальянской пары

Daily Mail

Суррогатное материнство и донорство яйцеклеток и сперматозоидов были санкционированы в Украине в 2002 году. Суррогатные матери не имеют родительских прав в отношении ребенка, которого выносят. И, отмечает СМИ, в Украине цена услуги является конкурентоспособной. В США суррогатный младенец стоит более 100 000 долларов; около 40 000 евро - в Украине.

Министерство здравоохранения Украины не ведет официальных записей о суррогатном материнстве, поэтому нет доступной статистики. Но Сергей Антонов, юрист, специализирующийся на медицинском и репродуктивном праве в Украине и Чешской Республике, считает, что в прошлом году в Украине родилось более 2000 суррогатных детей, что на 300% больше, чем за последние пять лет.

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Наталья Борода, 30 лет, суррогатная мать

Наталья Борода, 30 лет, суррогатная мать

Daily Mail

Он говорит, что в Украине сейчас более 40 репродуктивных клиник; 20 из них предлагают программы суррогатного материнства, причем в 2016-2017 годах доля иностранцев составляет 94% всех клиентов, сообщает благотворительная организация Families Through Surrogacy.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина стала меккой суррогатного материнства.

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Место
Украина
Тег
суррогатное материнство
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