"Мать и дитя": главные составляющие имиджа современного врача

Современные врачи не похожи на тех, что сидели в кабинетах 10-20 лет назад. Специалисты, которые вяло выписывали рецепты, и большие очереди посетителей в коридорах медучреждений, остались на обочине профессии. Сейчас проблем с пациентами нет только у специалистов, которые доказали свой профессионализм и имеют за плечами успешный опыт работы. Первый заместитель генерального директора и практикующий врач акушер-гинеколог медицинского центра "Мать и дитя" Владимир Котлик убежден, что современный профессионал ментально отличается от коллег из прошлого. Он обладает серьезным арсеналом средств обследования, потребляет больше информации, постоянно совершенствуется и находится в гармонии с собой и окружающим миром. Владимир назвал составляющие имиджа современного врача и на собственном примере объяснил, почему без команды, что работает рядом, работа репродуктолога ничего не стоит. Итак, ему слово.

1. Жажда к самосовершенствованию

Еще в советское время сформировалась система последипломного образования, когда все врачи, независимо от специализации, должны были каждые пять лет проходить обучение, сдавать экзамены и получать или подтверждать свою категорию. Сейчас такое образование не оправдывает себя, ведь за полгода в области может случиться революция, которая перечеркнет весь предыдущий опыт.

К тому же, несмотря на то, что современным врачам более свойственна моноспециализация, углубленные знания и экспертность в узкой области, советую коллегам обратить внимание и на смежные дисциплины. Так, например, мне пригодилиссь знания по медицинской психологии. Иногда пары во время приема говорят, что готовы ко вступлению в программу ЭКО, что они все обсудили, подготовились и настроены на сотрудничество. Впрочем я вижу, что уровень психического перенапряжения женщины может стать на пути имплантации эмбриона. Об этом говорит и официальная наука. Выяснено, например, что кроме сопутствующих заболеваний женских половых органов, маточных факторов и гормональных проблем, препятствием для оплодотворения становится и стресс. Иногда сама женщина может и не отслеживать своего психоневрологического напряжения, но специалист это состояние заметит. В таких случаях мы стараемся разделить протокол на этапы и делать эмбриотрансфер где-то через 2-3 месяца после того, как получили эмбрионы. За это время пациентка успевает настроить свою нервную систему и вступает в программу в спокойном эмоциональном состоянии.

Считаю также, что в ситуации, когда врач возглавляет медучреждение, подразделение и имеет команду, надо позаботиться о получении определенных управленческих компетенций. Ведь от того, насколько эффективной является коммуникация между персоналом, зависит качество и полнота медицинского сервиса и даже личная эффективность врача. Наблюдая за пациентами, замечаю, что украинские, в отличие от иностранных, приходят не на бренд клиники, а к конкретному врачу. Срабатывает то самое сарафанное радио. Его действенность связана с доверием между пациентом и врачом и эффективностью, которую он демонстрирует.

Владимир Котлик МЦ "Мать и дитя"

2. Уравновешенность

Лично я никогда не ставлю цель понравиться пациенту. Поэтому время от времени наши маркетологи показывают отзывы людей, они говорят, что я общаюсь слишком сухо и непродолжительно. Я больше слушаю, чем говорю. Ведь моя цель – понять, что происходит с человеком, парой. Я должен разгадать этот пазл и донести до пациента полную информацию о состоянии его здоровья. Впрочем, каждый врач всегда надеется на заинтересованность и сотрудничество со стороны пациента. Потому иногда люди считают, что все, что нужно – это заплатить деньги. Это не так. Нам довольно часто приходится заниматься психологической реабилитацией пациентов после неудачных попыток ЭКО. И, какие бы психологи не были привлечены к программе, первый удар принимает на себя врач.

Когда имеешь за плечами десятки лет практики и ежедневно сталкиваешься с человеческими бедами – невольно выгораешь. Когда 10, 20 лет отданы людям, эмоций, которых иногда ждут пациенты, просто не остается. Однако дефицит эмоций не означает дефицит профессионализма.

В то же время убежден, что врач должен всегда оставаться в состоянии равновесия. Личные проблемы, невзгоды, плохое настроение и недовольство надо оставить за стенами кабинета. Демонстрировать их пациенту современный, профессиональный врач просто не имеет права.

Владимир Котлик МЦ "Мать и дитя"

3. Эмпатия

Современный врач является высокопрофессиональным человеком. И помогает ему в этом технический и научный прогресс. Особенно, когда речь идет о лечении бесплодия и репродуктивной медицине вообще. И, поскольку мы получаем почти всю информацию из дополнительных методов обследования (УЗИ, гормональные панели, инструментальные и терапевтические методы), пациенту не хватает обычного вербального общения с врачом. Случается и так, что у врача с большой нагрузкой на подобные разговоры просто не хватает времени. Это касается медиков различных специальностей, и особенно репродуктологов. Такая уж специфика нашей работы, где у пациентов уровень психической нагрузки и стресса во время лечения бесплодия зашкаливает.

Итак, по сравнению с прошлым, где лечили просто словом, пока преимущество на технической стороне. Так, эффективность терапии и лечения вообще от таких внедрений объективно повысилась. Впрочем, обратная сторона медали заключается в том, что обычная человеческая связь между врачом и пациентом медленно ослабевает. Ранее врач вынужден был совмещать в себе не только работу по специальности, но и психологические навыки. Теперь мы все чаще отдаем пациентов нашим штатным психологам, чтобы их терапия была полноценной и всесторонней. Впрочем, считаю, каждому врачу было бы не лишним иногда уделять время на то, чтобы просто услышать и понять человека, который обратился за помощью.

4. Вежливость и уважение к коллегам

Мне повезло работать в коллективе, где каждый специалист растет в профессиональном плане ежедневно. И вообще, все названия должностей являются номинальными, ведь мы работаем единой командой на результат. Поэтому, видимо, между нами не ощущается конкуренции, нет интриг. На это не хочется тратить время. Мы не страдаем "звездной болезнью", не гордимся своими сертификатами или грамотами с конференций. В моем кабинете вы ничего подобного не найдете. Хотя дипломов и сертификатов тысячи. Впрочем уже не хватает места для фотографий с детьми, которые родились усилиями нашей команды. Это для меня настоящие сертификаты.

Я чувствую огромное уважение ко всему персоналу, который работает рядом. Ведь без них я никто. Мы, как репродуктологи, ничего не стоим без администраторов, которые принимают на себя первый и иногда последний удар от пациентов; без анестезиологов, эндокринологов, терапевтов, младших медицинских сестер. Я уже не говорю про эмбриологов, которые занимаются главным этапом программы ЭКО – именно оплодотворением. Они сознательно находятся за кулисами и общаются чаще с клетками, чем с пациентами.

Если сравнивать репродуктологов, например, с кардио- или нейрохирургами, то сравнение будет не в нашу пользу, потому что у них есть руки, которые решают все. Репродуктолог без команды представляет сомнительную ценность. Наша работа – лоскутное одеяло без швов: убери кого-то и вся система разрушается. Поэтому уважать и ценить коллег – прерогатива современного и просвещенного человека.

Владимир Котлик МЦ "Мать и дитя"

5. Честность и прозрачность в работе

Поскольку я уже довольно долго работаю в частном секторе медицины, то привык к прозрачности и отсутствию подводных камней в общении с пациентами. В отличие от некоторых коллег из государственных учреждений, мы никогда не заглядываем в карман пациента в поисках финансовой "благодарности" или из-за желания "продать" лишние услуги. Мы работаем исключительно в рамках действующих клинических протоколов. И каждое отклонение от них, каждый дополнительный анализ мы должны обосновать и доказать его необходимость. Пациенты сегодня разбираются в теме, иногда они наизусть знают протоколы, ведь проходили программу несколько, а то и десяток раз.

Естественно, финансовая сторона является составляющей взаимодействия с пациентом. Но только в разрезе оплаты недешевых процедур. Вместе с тем человек всегда знает сколько стоит услуга и рассчитывает свои возможности.

Также современный врач всегда заинтересован в получении положительного результата для пациента: он не дает пустых гарантий и обещаний, открыто и своевременно говорит о преградах в лечении, если они есть, и не стесняется обращаться за помощью к коллегам. В нашем медцентре сложные вопросы мы решаем консилиумом. Это такой своеобразный брейншторм и одновременно поддержка для врача.

К тому же пациент должен понимать, что программа ЭКО не просто так называется попыткой. Ведь беременность может и не наступить с первого раза. Но, как это не парадоксально звучит, пациент должен остаться довольным и после неудачных попыток. Должен понимать, что неудача – часть пути. Некоторым нужно сделать две-три попытки, чтобы получить желанного ребенка. Если человек выбрал врача, доверяет ему и видит его искреннюю заинтересованность в процессе лечения, все пройдет успешно.

Владимир Котлик МЦ "Мать и дитя"

6. Знание иностранного языка

Убежден, что современный врач не имеет права не знать английского. Это язык мировой науки. И уровень должен быть не ниже чем Advanced. Без этого не будет развития. Да, можно, конечно, пользоваться переводчиками, но это совсем другой уровень восприятия информации. На международных конференциях, где фактически решается судьба мировой медицины, языком общения делегатов, докладчиков и слушателей является именно английский. И непонимание, невозможность выразить мнение, задать вопрос или даже подискутировать однажды встанет на пути дальнейшего карьерного и профессионального развития.

Владимир Котлик МЦ "Мать и дитя"

7. Способность быстро реагировать на изменения

Мир, в том числе и медицинский, меняется с бешеной скоростью. Чтобы не остаться на обочине профессии, приходится постоянно работать над собой: приходится читать научную и профессиональную литературу, систематически посещать международные конференции и тематические мероприятия. У нас несколько уровней обучения, как внутри клиники, так и за ее пределами.

Примерно каждый квартал бригада врачей МЦ "Мать и дитя" ездит по всему миру и посещает международные симпозиумы и конгрессы. Мы должны знать, в каком направлении развивается наука, чтобы как можно быстрее воплотить эти знания на практике.

Современный врач находится в динамическом информационном поле. Некоторые знания станут неактуальными уже через год-два. Итак, навыки быстрого восприятия и анализа профессиональной информации позволяют поддерживать необходимый уровень квалификации и опыта.

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