Мать четверых детей поделилась фото жутких растяжек

Каждая женщина во время беременности и родов рискует собственной красотой. В частности, на теле после родов навсегда могут остаться растяжки, с которыми не справиться даже лазер или пластическая операция.

23-летняя жительница Малайзии Дорин Чинг после рождения четвертого ребенка решила поделиться фото того, что случилось с ее телом, передает MailOnline. Ведь живот многодетной мамы покрылся жуткими растяжками.

Растяжки на животе Дорин Соцсети

"Первое, что я сделала, выйдя из больничной палаты – побежала к зеркалу посмотреть, насколько изуродован мой живот, - говорит Дорин. – От увиденного я расплакалась".

Однако девушка не пала духом и решила показать мамам всего мира, последствия своей беременности.

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Некоторые пользователи призывали Чинг не отчаиваться, и говорили, что несмотря на дефект фигуры, девушка все-равно остается красивой. Другие же писали, что она сама виновата, ведь только она принимала решение рожать столько детей.

Слова обидчиков не сломали девушку. Она отметила, что все равно будет стараться оставаться настолько совершенной, насколько у нее получится. И бикини она носить не перестанет, правда, уже только дома, а не на пляже.

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