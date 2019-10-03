Психологи из Университета Гента в Бельгии изучили 98 детей дошкольного возраста предложив им 10 овощей, приготовленных на пару или вареных: укроп, цикорий, цуккини, грибы, горох, лук-порей, брюссельская капуста, свекла, шпинат и цветная капуста.
В результате вкусового теста цикорий на пару слил всем остальным овощам. На нем и стали тестировать фактор "нелюбимого овоща". Детям дали тарелку с цикорием на пару и попросили съесть и оценить блюдо: "вкусно", "нормально" или "отвратительно":
одной группе дали подарки и наклейки;
вторую поощрили словесно;
третьей ничего не сказали и не дали.
Так продолжалось два раза в неделю в течение месяца.
В итоге дети чаще оценивали цикорий как "вкусно":
из первой группы – 68%;
из второй – 75%;
из третьей – 81%.
Дети, которым многократно предлагали овощи, с большей вероятностью съедали их в отличие от тех, кто получал вознаграждение.
Не хвалите за съеденное брокколи! Но предлагать надо не 2 раза, не 3, а систематически! Эффективность метода подтвердило систематическое ревью опубликованное уже в 2017 году.
А в Техасском Университете A&M проанализировали пищевой мусор в школах (более 8500 школьников) в рамках национальной программы школьных ланчей (NSLP) и обнаружили, что брокколи чаще оказывалось выброшенным когда было подано с гамбургерами или нагетсами, чем когда его сервировали с запеченной картошкой (менее любимой едой).
Вывод который сделали исследователи прост: "овощам сложно конкурировать с любой едой. Чаще всего они проиграют. Пусть лучше конкурируют сами с собой. Предлагайте их, например, за 10-15 минут до основного приема пищи".
И правда, эта гипотеза была протестирована в школьных кафетериях и привела к четырехкратному увеличению объема съеденных овощей.
Иллюстрация
Как предложить детям овощи и фрукты?
Использовать упражнение "Овощная тарелка"
Свежие, палочками
Смузи
Запеченные
В омлете
В супе
Вот, кстати, овощные чипсы еще один вариант поесть овощей.
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