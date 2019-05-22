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/Mamaclub

Маленький герой: девочка спасла жизнь трех человек

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22-месячная Коралинн Соболик из Нью-Хэмптона, штат Айова, умерла после пятидневной битвы с вирусом.

Врачи и медсестры выстроились в коридоре больницы, чтобы почтить маленькую героиню, органы которой спасут жизнь трех человек.

Об этом сообщает Daily Mail.

Маленький герой: девочка спасла жизнь трех человек
Маленький герой: девочка спасла жизнь трех человек
Маленький герой: девочка спасла жизнь трех человек

Осложнения болезни привели к тому, что девочка перенесла три остановки сердца, после чего была констатирована ее смерть.

Маленький герой: девочка спасла жизнь трех человек
Маленький герой: девочка спасла жизнь трех человек

Коралинн была озорным и веселым ребенком.

Ее родители поражены поддержкой, которую они получили от людей со всего мира. Приятно знать, что наша маленькая девочка вдохновила многих, добавила мать Коралинн.

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