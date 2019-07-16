Как избежать кишечных инфекций: Комаровский назвал топ-5 правил

Мытье рук, а также правильное приготовление еды и ее хранение – эффективные меры профилактики опасных кишечных инфекций.

Об этом в своем Instagram сообщил доктор Евгений Комаровский, назвав ключевые моменты осторожности.

"При приготовлении продукты не лежат рядом с сырыми продуктами, которые могут внести инфекцию. Избегайте употребления какой-либо непрожаренной или непроваренной еды, за исключением фруктов и овощей, которые можно почистить", – посоветовал педиатр.

Также он настоятельно порекомендовал придерживаться топ-5 правил пищевой безопасности, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения:

Всегда мойте руки перед тем, как взять продукт и съесть. Хорошо прожаривайте и проваривайте продукты питания. Отделяйте сырые продукты от приготовленных. Храните еду при безопасной температуре. Используйте безопасную воду и безопасные пищевые продукты.

Как писал MedOboz ранее, доктор Комаровский рассказал родителям о правилах "молочной" безопасности и дал несколько важных рекомендаций по выбору и хранению продуктов.

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