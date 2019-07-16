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Как избежать кишечных инфекций: Комаровский назвал топ-5 правил

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Мытье рук, а также правильное приготовление еды и ее хранение – эффективные меры профилактики опасных кишечных инфекций.

Об этом в своем Instagram сообщил доктор Евгений Комаровский, назвав ключевые моменты осторожности.

"При приготовлении продукты не лежат рядом с сырыми продуктами, которые могут внести инфекцию. Избегайте употребления какой-либо непрожаренной или непроваренной еды, за исключением фруктов и овощей, которые можно почистить", – посоветовал педиатр.

Также он настоятельно порекомендовал придерживаться топ-5 правил пищевой безопасности, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения:

  1. Всегда мойте руки перед тем, как взять продукт и съесть.

  2. Хорошо прожаривайте и проваривайте продукты питания.

  3. Отделяйте сырые продукты от приготовленных.

  4. Храните еду при безопасной температуре.

  5. Используйте безопасную воду и безопасные пищевые продукты.

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Тема
Здоровье
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Теги
инфекция продукты
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