Как избежать кишечных инфекций: Комаровский назвал топ-5 правил

Мытье рук, а также правильное приготовление еды и ее хранение – эффективные меры профилактики опасных кишечных инфекций.
Об этом в своем Instagram сообщил доктор Евгений Комаровский, назвав ключевые моменты осторожности.
"При приготовлении продукты не лежат рядом с сырыми продуктами, которые могут внести инфекцию. Избегайте употребления какой-либо непрожаренной или непроваренной еды, за исключением фруктов и овощей, которые можно почистить", – посоветовал педиатр.
Также он настоятельно порекомендовал придерживаться топ-5 правил пищевой безопасности, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения:
Всегда мойте руки перед тем, как взять продукт и съесть.
Хорошо прожаривайте и проваривайте продукты питания.
Отделяйте сырые продукты от приготовленных.
Храните еду при безопасной температуре.
Используйте безопасную воду и безопасные пищевые продукты.
Как писал MedOboz ранее, доктор Комаровский рассказал родителям о правилах "молочной" безопасности и дал несколько важных рекомендаций по выбору и хранению продуктов.
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