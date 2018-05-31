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Ольга Белоконь
Ольга Белоконь
Акушер-гинеколог, врач-блогерВсе статьи автора

Лекарства и грудное вскармливание: прекращать нельзя кормить

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Пользу грудного вскармливания сложно переоценить. Материнское молоко идеально подходит для вашего ребёнка и имеет уникальный состав, который ещё никому не удалось повторить.

По статистике около 80% женщин сразу после рождения ребёнка начинают кормить грудью, к возрасту 6 месяцев этот процент уменьшается до 52% и к 12 месяцам составляет всего 30%.

Самые распространённые причины прекращения грудного вскармливания:

  • ребёнок недостаточно потребляет молока (проблемы с сосанием, прикладыванием, недоношенность, болезни и прочее);

  • недостаточное производство молока у мамы (редкие прикладывания к груди, стрессы, некоторые болезни и пр.);

  • травмы и болезненность сосков, молочных желёз;

  • маститы, абсцессы;

  • необходимость использования некоторых лекарственных препаратов.

Нет безвыходных ситуаций и если иметь упрямство и терпение, как правило, все проблемы грудного вскармливания преодолимы, и вы довольно успешно можете начать и продолжать кормить грудью.

Я хочу остановиться на последнем пункте (отказ от ГВ по причине необходимости использования медикаментов) поподробнее.

Главным источником наших знаний о том, можно ли использовать данный препарат или нет во время лактации является инструкция к препарату. Но на самом деле большинство фармкомпаний попросту не проводят никаких исследований в этой области. Во-первых, это долго и дорого, во-вторых, этот пункт не является обязательным по закону. Поэтому чаще всего мы видим такую фразу: "При назначении в период лактации необходимо отменить грудное вскармливание". Фармкомпания защищает себя юридически, сильно не заморачиваясь и не тратя деньги на детальное изучение этого вопроса.

На самом деле существует не так много препаратов, которые действительно нельзя применять во время кормления грудью и необходимо обязательно прекращать кормление во время их использования.

В мире есть организации, которые занимаются детальным изучением совместимости препаратов с ГВ.

Итак, существует 3 самых лучших, на мой взгляд, и достоверных источника информации о совместимости препаратов с грудным вскармливанием:

  • Справочник госпиталя Марина Альта;

  • Руководство ВОЗ "Грудное вскармливание и медикаментозное лечение матери";

  • Государственная Библиотека США, раздел Лактамед.

Поэтому не спрашивайте у врачей и не всегда доверяйте инструкции к препарату, так как там попросту может отсутствовать эта информация, лучше позаботьтесь о своём успешном грудном вскармливании самостоятельно.

Р.S. И последнее. Хочется поддержать мам, которые всё-таки по каким-либо причинам (социальным или медицинским) не кормят своих детей грудью. Это не повод для самобичевания и угрызений совести. Ваш ребёнок вырастет и без грудного молока здоровым и счастливым (вдумайтесь, раньше детей вообще коровьим молоком кормили и ничего, выросли!). Самое главное - это ваше спокойствие, любовь и забота!

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Автор
Ольга БелоконьОльга Белоконь
Тема
Грудное вскармливание
Объекты
здоровьедетиСоветы врача
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