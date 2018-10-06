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Перекус в школу: диетолог назвала лучшие продукты

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Планируя, чем ребенок будет перекусывать в школе, нужно помнить - на самом деле человеческому мозгу в первую очередь нужны жиры, а не глюкоза, как гласит популярный миф.

Об этом ObozTV рассказала диетолог Мария Федоренко. По её словам, в этом случае помогут различные орехи: грецкие, миндаль, кешью, но лучше обойтись без арахиса.

"Это то, что я рекомендую давать детям на перекус, и что я сама даю своим детям", - уточнила Федоренко.

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В списке, составленном диетологом, на первой позиции стоят фрукты и овощи. Нельзя забывать, что их должно быть удобно есть. Это может быть порезанное яблоко, груша, виноград, слива. Зимой - бананы, апельсины, мандарины, прочие цитрусовые.

"Всевозможные виды редьки. Морковку взять и порезать брусочками. Сыр всегда нужно класть. Сухофрукты", - добавила она.

Кроме того, привела еще один пример Федоренко, ребенку можно дать какие-то хлебцы, или домашнее печенье, которое вы сделали сами. Также для легкого перекуса на перемене хорошо подойдут сырники или творожные запеканки.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как уберечь ребенка от травли в школе.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

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Темы
ШколаСоветы врачейПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Мария Федоренко
Место
Украина
Объекты
школаСоветы врача врачидети
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