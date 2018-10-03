Лактостаз — проблема з якою стикається чи не кожна годуюча мама. В даному постові розберемо: що це таке, яка причина виникнення і як з цим боротися.

Лактостаз — це застій молока в протоках молочних залоз під час вигодовування дитини. Даний стан є найчастішим ускладненням грудного вигодовування.

Коротко про анатомію та фізіологію

Молоко виробляється клітинами альвеол молочних залоз під дією гормону пролактину, а вивільняється із них у протоки під дією гормону окситоцину. Рецептори до гормону окситоцину знаходяться в ділянці сосків та ареоли, саме тому під час стимуляції останніх (смоктання дитини) найкраще виділяється молоко.

Симтоми лактостазу:

набряк та ущільнення молочних залоз;

відчуття важкості та розпирання у них;

інколи підвищення температури тіла;

загальна слабкість.

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Чому виникає лактостаз?

Основною причиною виникненя є неправильне прикладання дитини до грудей. Мама рідко годує дитину, не на кожну вимогу, відсутні нічні годування, невірно прикладає дитину до грудей(малюк не захоплює ареолу), одноманітна поза дитини, незручності під час годування для мами і дитини.

Рідше лактостаз виникає внаслідок анатомічних особливостей молочних залоз та їх захворювань.

Правильне годування дитини грудьми є найкращою і єдиною профілактикою лактостазу.

Якщо ж даний стан уже виник, можна вилікуватися самостійно. Для цього потрібно часто і головне правильно прикладати дитину до грудей. За необхідністю, виконувати м'який масаж молочних залоз та зціжування. Якщо симптоми лактостазу не проходять протягом 24-36 годин - необхідно звернутися до лікаря-мамолога, задля обстеження і встановлення вірного діагнозу. Оскільки не завжди ущільнення в молочній залозі під час годування є лактостазом. Повторюю, вірно встановити діагноз може лише кваліфікований спеціаліст.

Вчасно не ліквідований лактостаз, у більшості випадків, переростає в мастит у дуже короткі терміни.

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