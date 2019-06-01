Курящим беременным женщинам дали неожиданный совет

Курящим женщинам для избавления от пагубной зависимости во время беременности советуют использовать электронные сигареты.

Об этом сообщает The Sun.

В частности, британская акушерская организация The Royal College of Midwives рекомендует поощрять использование беременными женщинами электронных сигарет, чтобы помочь им бросить курить.

Согласно заявлению, установлено, что вейпинг, в отличие от табачного дыма, не оказывает негативного воздействия на процесс грудного вскармливания. Однако не стоит забывать о наличии в таких электронных устройствах некоторых токсинов.

Как отмечает издание, каждая десятая англичанка курит во время беременности.

Курение существенно увеличивает риск выкидыша, рождения мертвого ребенка, внезапной смерти плода и возникновение аномалий при рождении.

Также проблемы могут быть с материнским здоровьем у женщин.

Следовательно, курящим будущим мамам советуют побороть никотиновую зависимость, а тем, кто перешел на электронные сигареты, рекомендуют оказывать всяческую поддержку.

Ранее ученые назвали электронные сигареты наиболее эффективным способом отказа от курения.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram