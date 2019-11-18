В далеком 1977 году, изучив печальную статистику по раковым заболеваниям, Онкологическое Сообщество Соединенных Штатов Америки предложило отмечать ежегодно в каждый третий четверг месяца ноября Всемирный день борьбы с табакокурением. Вскоре к этой полезной инициативе стали присоединяться во всем мире. А позже, в 1988 году, по предложению Всемирной Организации Здравоохранения (резолюцией № WHA 42.19) возник младший брат этого Международного дня – Всемирный день без табака, который сейчас отмечается 31 мая.

Статистика ВОЗ очень печальная: эпидемия табакокурения в 20 веке унесла жизни более 100 миллионов человек. В 21 веке эта цифра может вырасти на порядок. Около 63% всех смертей на земле происходит из-за неинфекционных заболеваний. Курение в этой страшной статистике занимает устойчивую позицию лидера.

Целью Дня отказа от курения являются активные действия по содействию в снижении распространения вредной табачной зависимости.

В прошлом году указанный день выпал на 15 ноября, а в этом году – на 14. Вы знали, что именно 15 ноября 526 лет назад, в 1492 году, Христофор Колумб впервые описал табак, который употребляли индейцы. Очень символично, что Международный день отказа от курения своими истоками уходит в Американские земли, континент, с которого и началось это тотальное горе – привычка табакокурения. Такие кульбиты Истории... Вот такая жизнь...

Лично я никогда не курила. Конечно, попыталась в студенческие годы. Не понравилось. Не вкусно. В моей семье родители не курили. А друзья и подруги – да. Поэтому делаю вывод, что наибольшее значение в формировании этой болезненной привычки имеет семья.

До поры до времени я толерантно относилась к курению во время беременности. Но после того, как одна из моих беременных пациенток обычно пошла курить накануне родов, а потом ее нерожденный ребенок перестал жить ... Но ребенок имел массу тела 3800 граммов, так что он не страдал от хронического отсутствия кровоснабжения. На вскрытии мы с патологоанатомами не нашли ничего более или менее объясняющего трагедию. Поэтому ничего кроме внезапного и выразительного спазма сосудов, обеспечивающих кровоток ребенку, предположить было невозможно. После этого случая я всеми фибрами своей акушерской души уговариваю пациенток этого не делать. Однако не всегда удается.

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Действительно, курить или не курить – это выбор наших пациенток. Однако, на мой взгляд, уважая их выбор, мы должны делать все, что от нас зависит, чтобы противодействовать. Правильнее – настойчиво информировать их о вреде курения.

Борьба против курения должна происходить во всех слоях общества. Среди моих друзей несколько человек прекратили курить в период, когда это запрещали делать в кафе. К сожалению, даже добрые дела легче начать, но трудно удержать. Поэтому сейчас в большинстве кафе все же курят. Правда есть и такие заведения, где отдельные залы для курящих и для других.

По моему мнению, известные фразы на пачках с сигаретами (Курение убивает...) – не является действенной антирекламой курения. Как и бигборды. Не знаю ни одного человека, который бы прочитав надпись на пачке сигарет, или на бигбордах, покинул бы курить. Собственно, как и лица кандидатов в различные советы, такая подача информации не выглядит эффективной. Миллионы людей преспокойно курят, доставая сигареты из пачки, на которой указано, что курение убивает.

Считаю, что, во-первых, курение должно быть не популярным в среде врачей и медицинского персонала. Не буду бросать камни в коллег, которые практикуют курение. Но молодежь, которая приходит после нас, должна быть другой.

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Позитив заключается в том, что все меньше моих друзей продолжают курить. Конечно, я к этому не имею никакого отношения. Это их личное решение. Конечно, я люблю их такими, какие они есть. И курят они или нет, не имеет никакого значения для моего отношения. Но сам факт уменьшения любителей курения очень приятный.

Поэтому призываю тех друзей, которые еще имеют такую привычку, подумать над тем, как от нее избавиться.

Лично я намереваюсь глубоко вдыхать осенний воздух, впуская в свои легкие эту замечательную смесь, которую нам создала Матушка-Природа!

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