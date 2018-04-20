"Кулинарная магия" с феями Winx

18 апреля стартовал проект "Кулинарная магия" от Mama WOW и Winx Club.

В течение месяца мамы и дочки смогут участвовать в розыгрыше призов, размещая на Facebook страничке MamaWOW фото совместно приготовленных блюд. По результатам розыгрыша 10 кукол Winx и сладкий сюрприз – шоколад Winx Club - найдут своих маленьких хозяек.

Известно, что каждая мама - немного фея для своих детей. Именно поэтому портал MamaWOW с партнером проекта Winx Club предлагают мамам-феям поделиться своей кулинарной магией и приготовить какое-нибудь простое, но очень вкусное блюдо вместе с детьми, ведь готовить вместе – это настоящее волшебство! Розыгрыш состоится 18 мая, и будет проведён с помощью сервиса random.org

Присылайте нам свои волшебные фото, а феи Винкс помогут советами и поделятся вдохновением - каждую неделю на портале MamaWOW будет появляться один из 4-х магических рецептов от Флоры, Текны, Блум и Стеллы.

Внимание! В розыгрыше принимают участие только те фото, на которых есть мамы и их дети с приготовленными блюдами. Подробнее о правилах конкурса будет написано в специальном конкурсном посте, который будет опубликован на странице.

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Также, проект "Кулинарная магия" поддержали популярные блогеры и представители СМИ. Они и их детки приняли участие в кулинарном мастер-классе, который состоялся 13 апреля.

Мастер-класс был организован брендом Winx Club совместно с кулинарной студией KENWOOD, а специальным гостем и ведущим стал Данила Кива - финалист шоу "МАСТЕР ШЕФ ДЕТИ", ведущий ежедневной кулинарной программы "Доречна Кухня" на UA Перший, эксперт "Все буде смачно" на СТБ.

Организаторы считают, что такие проекты побуждают родителей больше времени проводить с детьми, общаться с ними, изучать их интересы и раскрывать творческий потенциал. Поэтому в ближайшее время бренд Winx Club планирует провести в Украине много активностей для мам и детей.

Winx Club – сверхпопулярный телевизионный анимационный сериал с миллионами поклонников от дошкольного до подросткового возраста. На протяжении десятилетия аудитория любителей мультфильма растет, что позволяет ему оставаться одним из самых популярных анимационных сериалов в мире.

Winx Club – это история о шести подругах, которые учатся в школе Алфея, лучшей школе фей волшебного измерения. Героини преодолевают множество испытаний, используя свою силу, ум и умение работать вместе. Когда им угрожает опасность, они превращаются в прекрасных фей, используют силу дружбы и свой волшебный дар, чтобы сражаться со злодеями и спасти мир от беды.

Ежедневно сериал собирает у экранов миллионы зрителей, его показывают свыше 150 телеканалов по всему миру, а сам мультфильм – это сверхуспешная лицензия, по которой ежегодно производятся миллионы товаров