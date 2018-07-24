Недавно одну мою клиентку, мамочку двоих малышей, которая мечтает родить третьего ребёнка, муж ошарашил фразой: "Это я самодостаточный - я деньги приношу, а ты только мама наших детей, но это не синоним самодостаточности!"
Она скандалить не стала, сразу набрала меня, и мы спокойно разобрались в ситуации!
Сразу хочу разъяснить и успокоить:
его фраза - не подтверждение того, что он неблагодарная свинья;
и не причина думать, что он не любит;
он - Мужчина, а не психолог, и в момент перепалки он, не ставя себя на ее место, продолжал оставаться на своём!
А как мужик он:
Самодостаточный человек, потому что всё может решить сам: Хочу машину? Купил машину! Хочу Мальдивы? Купил Мальдивы! Хочу-купил!
Для него принести домой деньги - главнейшая задача в жизни, именно по этой причине он вопрос о самодостаточности свел к ним, но не с целью уколоть или задеть!
Что ему ответила моя клиента после разговора со мной?
"Дорогой, я очень ценю то, что в вопросе денег ты самодостаточный гений! Смотри, если ты считаешь меня несамодостаточной только по причине того, что я, когда хочу, не покупаю, а прошу у своего сильного Мужчины, то я вправе считать тебя несамодостаточным, потому что когда ты захотел ребёнка, ты не родил, а меня попросил! Вот для меня МЫ - это не только деньги и дети, для меня МЫ - это СЕМЬЯ, в которой партнёры не соревнуются, а дополняют, для меня это так! И мне обидно слышать такие упрёки, я в этот момент чувствую себя плохо, мне больно!"
Она этой фразой расставила все точки над "i" с Мужем, и на "третьего ребёнка" решилась - попросила у мужа деньги на бизнес! Так что уже осенью мы с ней будем расписывать её собственный план по "захвату этой Вселенной".
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