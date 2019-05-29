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/Mamaclub

"Красный, как мясо!" Девушка родила ребенка без кожи. Фото

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В английском графстве Йоркшир 19-летняя Джессика Кібблер родила первенца Кайда весом 1,1 кг. Он появился на свет преждевременно, на седьмом месяце беременности.

На теле малыша было всего 2% верхнего слоя кожи. Шансы на выживание мальчика были мизерными, пишет Daily Star.

"Когда медсестры впервые показали нам Кайда, он был красный, как кусок сырого мяса", - рассказала мать малыша.

"Красный, как мясо!" Девушка родила ребенка без кожи. Фото

Daily Star

"Красный, как мясо!" Девушка родила ребенка без кожи. Фото

Daily Star

"Красный, как мясо!" Девушка родила ребенка без кожи. Фото

Daily Star

"Красный, как мясо!" Девушка родила ребенка без кожи. Фото

Daily Star

Врачи всеми возможными способами облегчали состояние ребенка. За полтора месяца кожа на теле немного наросла. Все время малыш находился без одежды, ведь любое прикосновение к телу вызывало боль.

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С рождения Кайду пришлось бороться с сепсисом, некротическим энтероколитом - заболеванием кишечника, врожденным герпесом, бронхиолитом и тому подобное.

В начале мая ему сделали операцию, пересадив кожу с живота на правую руку, но Кайдену нужно еще четыре подобные операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Таиланде собака помогла спасти заживо похороненного младенца. Его родила 15-летняя девушка, которая решила избавиться от ребенка.

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Место
Великобритания
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