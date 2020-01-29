Коронавирус: существует ли опасность для беременных?

Во время любой эпидемии беременные, дети и люди пожилого возраста, как правило, в зоне повышенного риска. И хотя в большинстве случаев новый коронавирус имел тяжелое течение именно у последних, женщины в положении остаются в опасности.

Мир пока мало знает об уханьском вирусе. Это вызывает обеспокоенность у врачей. О том, как данная инфекция может повести себя в организме беременной женщины остается только предполагать, отталкиваясь от данных, имеющихся о "близких родственниках" этого вируса, а именно печально известных SARS и MERS.

Что мы знаем о новом китайском вирусе?

Этот вирус относят к семейству коронавирусов и временно он получил название 2019-nCOV. Данный возбудитель имеет такое "величественное" название, поскольку на его поверхности есть заостренные венчики, визуально напоминающие корону.

Как правило, вирусы этого семейства не опасны для человека и протекают легко, вызывая симптомы обычной простуды. Однако некоторые штаммы этой инфекции прославились своим тяжелым течением. Например, такие болезни как SARS и MERS.

Оба эти заболевания связаны с эпидемиями коронавируса и протекают с поражением дыхательных органов. Это проявляется кашлем, затрудненным и частым дыханием, болью в груди, развитием атипичной пневмонии.

Наблюдаются также стандартные симптомы любой простуды: повышение температуры, выделения из носа, головная боль и слабость.

Коронавирусы и беременность

Исследование, опубликованное в американском Журнале инфекционных заболеваний в 2014 году, описывает только один случай мертворождения у женщины с диагностированным MERS. Во время болезни эта женщина отказалась от медицинской помощи, поскольку опасалась рентгенографии грудной клетки и приема лекарств во время беременности. Перед болезнью она регулярно посещала доктора и не имела никаких осложнений беременности, а в прошлом имела шесть своевременных родов, закончившихся рождением здоровых детей.

Также имеются данные исследований, проведенных в 2004, выявивших связь SARS со случаями выкидышей, материнской смерти и критических материнских заболеваний.

Я беременна. Должна ли я беспокоится? Да, но не более, чем в случае гриппа.

Во время беременности иммунная защита женщины ослабляется, что делает ее более уязвимой для любых инфекций. Также существует повышенная потребность в кислороде организма матери и плода, особенно во втором и третьем триместрах. Это повышает риск более тяжелого течения респираторных заболеваний и возможных осложнений.

Как себя защитить?

На данный момент не разработаны методы специфической защиты от коронавирусов, т.е. вакцины нет. Беременная должна соблюдать те же меры профилактики, что и остальные.

А именно:

держаться подальше от людей с симптомами простуды, особенно кашлем;

избегать мест массового скопления людей (театры, кино, общественный транспорт, рынки и т.д.);

часто мыть руки с мылом (не менее 20 секунд), обрабатывать их дезинфицирующими средствами, стараться не касаться глаз, носа и рта;

не употреблять продукты животного происхождения, не прошедших должную термическую обработку.

При появлении любых симптомов инфекции важно как можно быстрее обратиться к врачу, поскольку эта болезнь часто имеет стремительное развитие.

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