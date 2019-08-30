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Кормление ребенка во время болезни: Комаровский дал советы

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Больного ребенка нужно кормить, руководствуясь его аппетитом, а также желанием и потребностью в пище.

Об этом сообщил известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос взволнованной женщины. Она была уверена, что кормить больного не нужно долгое время, а только поить.

"Первое правило кормления заболевшего ребенка — руководствоваться прежде всего его аппетитом. Хочет есть — обязательно давать", — подчеркнул специалист.

Кормление ребенка во время болезни: Комаровский дал советы

Кормление ребенка во время болезни: Комаровский дал советы

Также он отметил, что, предлагая больному еду, нужно следить за концентрацией содержимого и размером порции.

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"В супе ложка вполне может плавать, а не стоять", – написал Комаровский.

Вопрос: ⠀ Евгений Олегович, здравствуйте! Отдыхаем у бабушки в деревне. Сегодня утром старший сын (8,5 лет) проснулся с болью в горле и насморком, но общее самочувствие, говорит, удовлетворительное. Пою его тёплой водой каждые 30 минут по 1/2 стакана и в нос физраствор лью с той же периодичностью. ⠀ Но возник спор с бабушкой: я считаю, что кормить сына в первый день хотя бы часов до 17.00 не стоит, только поить, дабы печень могла легко справиться с "соплями", а вечером можно что-нибудь очень лёгенькое, например сладкий чай с печенькой, немного отварного картофеля, огурчик с грядки... Сам сын бы не против поесть, но и подождать тоже в состоянии. Он мне сказал, что ему обидно, что все завтракали, а он нет. Бабушка очень переживает, что не кормлю "растущий организм", тем более что сын поел бы. ⠀ Подскажите нам, пожалуйста, как все-таки правильно вести себя в ПЕРВЫЙ день: кормить или не кормить? ⠀ Ответ: ⠀ Первое правило кормления заболевшего ребенка — руководствоваться прежде всего его аппетитом. Хочет есть — обязательно давать. Так что в данной ситуации я на стороне бабушки. ⠀ Другое дело, что, предлагая еду, нужно следить за концентрацией содержимого и размером порции. В супе ложка вполне может плавать, а не стоять. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #здоровье #дети #родительство #питание #орви

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский рассказал, когда нужно обязательно забирать ребенка с детского сада.

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Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Теги
здоровье ребенок
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