Кормление ребенка во время болезни: Комаровский дал советы

Больного ребенка нужно кормить, руководствуясь его аппетитом, а также желанием и потребностью в пище.

Об этом сообщил известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос взволнованной женщины. Она была уверена, что кормить больного не нужно долгое время, а только поить.

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"Первое правило кормления заболевшего ребенка — руководствоваться прежде всего его аппетитом. Хочет есть — обязательно давать", — подчеркнул специалист.

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Также он отметил, что, предлагая больному еду, нужно следить за концентрацией содержимого и размером порции.

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"В супе ложка вполне может плавать, а не стоять", – написал Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский рассказал, когда нужно обязательно забирать ребенка с детского сада.

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