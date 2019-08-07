Кормление грудью и лечение: Комаровский дал ценный совет матерям

При кормлении ребенка грудью нужно согласовать любые лечебные препараты с врачом, отдавать предпочтение известным и изученным средствам, а также соблюдать правильные интервалы между приемом лекарств и вскармливанием малыша.

Об этом сообщил доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. Он опубликовал 8 правил использования лекарств во время кормления грудью.

"Самолечение недопустимо, прием любого препарата должен быть согласован с врачом", – написал он.

Кормление грудью/Комаровский

По его словам, ни одно лекарство не является абсолютно безопасным для малыша. Он подчеркнул, что чем ребенок младше, тем это правило актуальнее: особая осторожность необходима в период новорожденности.

"Следует отдавать предпочтение хорошо известным и изученным препаратам, использовать минимальные терапевтические дозы", – отметил Комаровский.

По его мнению, также важно помнить, что врачи могут не знать о том, что женщина кормит грудью – об этом обязательно нужно рассказать до того, как будут назначены лекарства.

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По его словам, любой лекарственный препарат должен иметь инструкцию по применению, а в ней должен быть пункт, указывающий на возможность использования средства при кормлении грудью.

"Помните, что чем больше перерыв между приемом лекарства и кормлением грудью, тем меньше концентрация препарата в плазме крови и, соответственно, в молоке. Именно поэтому принимайте препараты непосредственно перед тем, как приложите ребенка к груди. За время кормления попасть в молоко лекарство не успеет, а до следующего – пройдет максимально возможное время", – отметил Комаровский.

Также, по словам врача, нельзя отказываться от лечения только потому, что требуется временное прекращение грудного вскармливания.

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