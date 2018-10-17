Дети могут вполне успешно использовать контактные линзы при должном подходе.
Ношение контактных линз улучшает зрение и избавляет от ношения обычных очков. Кроме этого, появляется возможность заниматься физической активностью, не испытывая неудобств.
Контактные линзы, как любое медицинское вмешательство, имеет пользу и потенциальный вред. При их использовании повышается вероятность возникновения глазной инфекции и других осложнений. Контактные линзы безопасны и эффективны для коррекции зрения только при их правильном и должном использовании.
Тут нужна помощь родителей. Вам следует обсудить с ребёнком, зачем и как носить линзы, как за ними ухаживать, а также правила личной гигиены.
Правила
Привычки:
Приучите ребёнка мыть руки водой с мылом, а затем высушивать чистым полотенцем/салфеткой каждый раз, прежде чем надеть линзы.
Нельзя спать в контактных линзах, если это не было предписано врачом.
Необходимо держать линзы подальше от воды. Не стоит принимать душ с контактными линзами, принимать ванну или плавать.
Контактные линзы:
Протирать и промывать контактные линзы можно только с помощью специального дезинфицирующего раствора, нельзя использовать для этой цели воду или слюну.
Никогда не храните линзы в воде.
Менять контактные линзы нужно так часто, как вам предписал врач.
Контейнер для контактных линз
Протирать и промывать контейнер для линз можно только специальным раствором для контактных линз, не надо делать это водой. А затем пустой контейнер можно протереть чистой тканью. Сушить его необходимо в перевёрнутом виде.
Меняйте контейнер не реже, чем раз в 3 месяца
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