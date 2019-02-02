Конкурс: выиграй и проверь здоровье своего ребенка

Obozrevatel и "Синэво" дарят возможность проверить здоровье вашего ребенка. Все что нужно - принять участие в конкурсе, который проводится на странице издания в Facebook.

Среди всех, кто выполнит условия, будет проведен розыгрыш пакета анализов № 155 "Здоровье ребенка".

Победитель будет определен 7.02.

В состав Пакета № 155 "Здоровье ребенка" входят 12 показателей:

Анализ крови развернутый

СОЭ

Анализ мочи общий

Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших

Анализ соскоба на яйца остриц (энтеробиоз)

Глюкоза

Билирубин общий

Белок общий

Тиреотропный гормон (тиреотропин)

Кальций ионизированный

Витамин D общий (D2+D3)

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