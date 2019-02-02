Конкурс: выиграй и проверь здоровье своего ребенка

Obozrevatel и "Синэво" дарят возможность проверить здоровье вашего ребенка. Все что нужно - принять участие в конкурсе, который проводится на странице издания в Facebook.
Среди всех, кто выполнит условия, будет проведен розыгрыш пакета анализов № 155 "Здоровье ребенка".
Победитель будет определен 7.02.
В состав Пакета № 155 "Здоровье ребенка" входят 12 показателей:
Анализ крови развернутый
СОЭ
Анализ мочи общий
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших
Анализ соскоба на яйца остриц (энтеробиоз)
Глюкоза
Билирубин общий
Белок общий
Тиреотропный гормон (тиреотропин)
Кальций ионизированный
Витамин D общий (D2+D3)
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