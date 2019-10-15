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Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
Детский врач, телеведущий Все статьи автора

Кому показан прием поливитаминов?

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Огромное количество вопросов: так надо ли все-таки давать ребенку поливитамины?

На самом деле мы все четко должны понимать позицию Всемирной организации здравоохранения, которая гласит: "Предпочесть полноценное и разнообразное питание приёму комплексных витаминов". Вот отсюда и главный вопрос: можете ли вы обеспечить ребенку полноценное и разнообразное питание? Чтобы в это питание входили: и овощи, и фрукты, и рыба, и мясо, и крупы, и молочное качественное, вот все это возможно? Тогда нет проблем. Как правило, поливитамины нужны тогда, когда у нас есть проблемы с тем, чтобы купить качественные продукты питания.

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Автор
Евгений Комаровский Евгений Комаровский
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
дети питание Витамины
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