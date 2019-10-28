Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Mamaclub

Медревизор
Медревизор
Инспектор по лечебным заведениям Все статьи автора

Компания Johnson & Johnson отзывает детскую присыпку

249

Компания Johnson & Johnson отзывает с американского рынка "популярный" продукт для детей – присыпку.

Причиной этого стали обнаруженные контролирующими органами следы асбеста в образцах. Для этого присыпка была куплена в интернет-магазине.

Впервые компания отзывает свой детский товар из-за возможного содержания асбеста – канцерогена, и впервые надзорные органы США объявили об обнаружении асбеста в продукте производства Johnson & Johnson.

Новости
Johnson & Johnson помогает умереть от рака?
Присыпка от Johnson & Johnson

Присыпка от Johnson & Johnson

cnbc.com

Отзыв этого продукта – очередной удар по компании, которая более 130 лет производит товары для здоровья. На сегодняшний день Johnson & Johnson выступает в роли ответчика на тысячах судебных процессов, связанных с ее продукцией, включая детскую присыпку, опиоиды, медицинские приборы и пр.

Новости
Опиоидный скандал в США: сколько погибло пациентов?

Добровольный отзыв ограничен лишь детской присыпкой, которая была произведена и поступила в продажу в США в 2018 году.

В пресс-релизе Johnson & Johnson говорится, что федеральное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) проверяло тальк месяц назад и не обнаружило никаких опасных компонентов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Медревизор Медревизор
Тема
Здоровье
Место
США
Тег
дети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости