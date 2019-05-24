Комаровский сказал, с какого возраста детям можно давать планшет

Детям в возрасте до двух лет категорически нельзя играть на планшете. Об этом заявил украинский врач Евгений Комаровский (известный как доктор Комаровский).
На своей странице в Instagram он обратился к родителям и предупредил их об опасности использования гаджетов малышами.
По словам Комаровского, если ребенок только начинает познавать основы устройства окружающего мира, планшеты на этом этапе могут повлиять на психику, нарушать координацию движений, приводить к травматизму.
medium.com
Бег, прыжки способствуют формированию двигательной системы, росту легких, сердца, кроме того, сосуды адаптируются к постоянно меняющейся физической активности. Сидение перед экраном планшета подобного эффекта не даст, уточнил врач.
Комаровский рекомендует родителям соблюдать стандартное правило — не более двух часов экранного времени в сутки. Также он напомнил, что мама как развивающая игра намного полезнее для ребенка. Это касается и папы, который служит для малыша примером поведения.
Вопрос: ⠀ Сейчас есть компьютерные игры даже для годовалых малышей. С какого возраста можно играть на планшете? ⠀ Ответ: ⠀ Если ребенок использует гаджеты до того, как начинает познавать основы устройства жизни, скорее всего, это может влиять на психику, нарушать координацию движений, приводить к травматизму и так далее. Ребенок видит, как катится мяч, а потом падает в реку. В реальной жизни реакция будет по типу "наша Таня громко плачет". А когда это случилось на экране, ребенок не понимает, что мяч исчез навсегда. Другой момент: когда нужно бегать, прыгать, скакать, в результате чего формируется двигательная система, растут легкие, сердце, а сосуды учатся адаптироваться к постоянно меняющейся физической активности, человеческий детеныш сидит и смотрит на мерцающий экран. К чему это приведет, не знает никто. Вы и ваши дети — заложники грандиозного эксперимента. ⠀ Как врач я категорически против компьютерных игр до двухлетнего возраста. Далее есть стандартное правило, которое родителям безумно сложно соблюдать, — не более двух часов экранного времени в сутки. Помните: мама как развивающая игра намного полезнее. Папа, который вместе с ребенком строит из кубиков домик, в тысячу раз круче, чем любой гаджет. Но папе легче уткнуть годовалого ребенка в мультики, а самому отдыхать. Это неправильно. В конце концов, вы же добровольно сделали детей, теперь давайте занимайтесь ими. ⠀ Боженька или эволюция так запрограммировали, что детеныши всех млекопитающих копируют поведение взрослых. И когда дитё с утра до ночи видит папу, уткнувшегося в гаджет, оно вырастет таким же. А вы будете восклицать: мой ребенок плохо видит, не ест, не пьет, только играет в игры, и больше его ничего не интересует. А где же он этому научился?! ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #родительство #дети #семья #безопасность #здоровье #гаджеты #телефон #планшет
Как сообщал MedOboz, ранее доктор Комаровский резко раскритиковал популярный препарат для иммунитета, назвав его фуфломицыном. Он также дал советы родителям, как правильно выбрать автокресло для ребенка.
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