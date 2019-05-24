Комаровский сказал, с какого возраста детям можно давать планшет

Детям в возрасте до двух лет категорически нельзя играть на планшете. Об этом заявил украинский врач Евгений Комаровский (известный как доктор Комаровский).

На своей странице в Instagram он обратился к родителям и предупредил их об опасности использования гаджетов малышами.

По словам Комаровского, если ребенок только начинает познавать основы устройства окружающего мира, планшеты на этом этапе могут повлиять на психику, нарушать координацию движений, приводить к травматизму.

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medium.com

Бег, прыжки способствуют формированию двигательной системы, росту легких, сердца, кроме того, сосуды адаптируются к постоянно меняющейся физической активности. Сидение перед экраном планшета подобного эффекта не даст, уточнил врач.

Комаровский рекомендует родителям соблюдать стандартное правило — не более двух часов экранного времени в сутки. Также он напомнил, что мама как развивающая игра намного полезнее для ребенка. Это касается и папы, который служит для малыша примером поведения.

Как сообщал MedOboz, ранее доктор Комаровский резко раскритиковал популярный препарат для иммунитета, назвав его фуфломицыном. Он также дал советы родителям, как правильно выбрать автокресло для ребенка.

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