Комаровский растрогал сеть признанием, как спас свою семью. Видео

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский признался, что в начале брака со своей супругой был случай, когда их отношения могли разладиться из-за ребенка.

Он выложил на свою страничку в Instagram видео, в котором рассказал о женском самопожертвовании (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

"Чтоб вы понимали, что я не совсем шоумен, но еще что-то в детях понимаю и в семейной жизни тоже (...). У меня тоже есть жена, и мы тоже решали кому с кем спать. Я вспоминаю наше первое лето семейной жизни, когда мы "вынуждены были расстаться". Ребенку было 10 месяцев и супруга поехала с ним к своей маме на месяц. Мама ее из Мариуполя, там море, и они поехали туда отдыхать. А я остался работать, дежурил сутками. И вот я прихожу через месяц этих дежурств домой, вернулась жена и вижу я душераздирающее зрелище: сидит моя Екатерина, положила себе на колени подушку, на подушке лежит наш ребенок и она дрыгает ногами. Я ей говорю: "Дорогая, что это?", а она мне гордо: "Это меня мама научила!". Я: "Чему научила?". Она: "Это вот так укачивают!". Я ей: "Нет, ну может когда пресс качать, может и эффективно, но мне как-то хочется жену обнять, добраться до тебя, а вы вот чем тут сидите занимаетесь?" – выразил недоумение Комаровский и добавил, что к вечеру стало еще интересней.

Евгений Комаровский Кадр из видео

"Пришло время спать ложиться, месяц не виделись, а ребенок в кровати, ребенок орет, она вскакивает к нему, несется. В одной руке ребенок, в другой руке подушка – села, дрыгает ногами, пресс качает, в доме тишина. Я на это долго смотрел, затем взял ребенка, положил в кровать – ребенок тут же вскочил, орет. Жена рыдает, я между ними, разговариваю с ребенком. Поговорили полчаса. Ребенок уснул", – вспомнил доктор.

Однако Евгений Комаровский подчеркнул, что такая ситуация повторялась еще в течение трех дней, после чего ребенок понял, что никаких шансов добраться до мамы и подушек у него нет, папа между ним и мамой и перестал плакать.

"Почему я тогда так поступил? Почему не ушел ночевать на кухню? Потому что для меня очевиден тот факт, что когда мужчина и женщина, которые любят друг друга, спят в одной постели под одним одеялом, а рядом сними, может быть в той же комнате или в соседней, но под видеонаблюдением, мирно сопит их малыш, то это намного круче, чем женщина, которая укачивает ребенка с утра до ночи. Но, почему-то, в этой ситуации мне пришлость принимать решение самостоятельно", – поделился врач.

Он пояснил это тем, что женщины чаще всего готовы к самопожертвованию, готовы ночей не спать, жертвовать семьей, но не отдавать себе в этом отчет.

"То есть я сделал все возможное, чтобы спасти нашу любовь", – резюмировал Евгений Комаровский.

Большинство подписчиков доктора расстрогались от его признания и сообщили, что он также спас их семьи.

Скриншот instagram.com/doctor_komarovskiy

Скриншот instagram.com/doctor_komarovskiy

Скриншот instagram.com/doctor_komarovskiy

Скриншот instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаровский четко объяснил разницу между вакциной и сывороткой. Он призвал не связывать участившиеся в Украине случаи вспышек дифтерии с отсутствием у заболевших прививок.

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