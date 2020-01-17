Комаровский рассказал, когда можно принимать витамины кормящим мамам

Если женщина здорова, то медицинская наука настоятельно советует предпочесть полноценное и разнообразное питание приему витаминных или витаминно-минеральных комплексов.

Когда же витаминно-минеральные комплексы все-таки нужны? Запоминаем:

нет возможности питаться полноценно и сбалансированно с учетом возросших потребностей организма (необходимость диеты, вегетарианство, ограниченные материальные ресурсы и т. д.);

имеются болезни, нарушающие обмен веществ, всасывание полезных веществ из желудочно-кишечного тракта или связанные с дефицитом определенных витаминов и минералов (воспалительные заболевания кишечника, анемия и т. п.);

имеются особенности места жительства и образа жизни, обусловливающие дефицит определенных витаминов и минералов (дефицит йода в воде, мало солнца, невозможно купить качественные фрукты или рыбу и т. д.).

Коллаж

Очевидно, что в каждом конкретном случае будет иметь место дефицит совершенно конкретных витаминов и минералов, и этот дефицит можно будет компенсировать не любым витаминно-минеральным комплексом, а совершенно конкретным. И выбор этого комплекса, естественно, лучше всего осуществлять вместе с врачом.

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