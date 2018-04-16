Комаровский рассказал, как выбрать няню ребенку

Известный педиатр Евгений Комаровский дал подсказки родителям о том, как выбрать няню для ребенка.

"Первый разговор — по телефону. Важно, чтобы при этом никто не отвлекал. Во время собеседования вы должны услышать не только слова, но и интонации, паузы, замешательство, - пишет врач на своем Telegramm-канале . - Цель общения — установить соответствие требованиям и определить общую адекватность няни как специалиста и человека".

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В частности, Комаровский рекомендует во время разговора сделать следующее:

Попросите няню представиться полным именем и прислать фото. Оговорите требования, условия работы;

Попросите рассказать о себе. Обратите внимание на возраст, профессию, есть ли дети (внуки);

Поинтересуйтесь, есть ли у нее санитарная книжка и сделаны ли необходимые анализы (флюорография, пробы на гепатиты, ЗППП, ВИЧ).

Если все устраивает, можно переходить ко второму этапу – личной встрече, во время которой:

Ещё раз оговорите условия работы. Проверьте документы (паспорт и санитарную книжку/бланки с результатами анализов) и попросите оставить свои контакты, включая адрес проживания;

Затем переходите к общим вопросам и выясните, почему няня ищет новое место работы, что входило в ее обязанности на прошлом месте и т.д.

Обратите внимание на пунктуальность, внешний вид, ясность взгляда, темп речи, умение слушать.

"Желательно, чтобы няня при первых контактах с ребёнком не нарушала его личное пространство", - добавил доктор.

Профессиональная няня знает, что дистанцию ребёнок преодолевает сам по мере привыкания к новому человеку.

Обратите внимание, что некоторые няни приносят с собой сменную одежду и обувь, что также является признаком профессионализма.

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