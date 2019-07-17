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Комаровский развенчал миф о прогулках с детьми на свежем воздухе

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Пребывание и сон на свежем воздухе ребенку очень нужны, но нет никакой необходимости в том, чтобы в это время его катали в коляске.

Об этом сообщил известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

По его словам, перемещение коляски и пребывание взрослого человека рядом с коляской должны и могут быть обусловлены всего тремя факторами.

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

Доктор Комаровский объяснил, какими именно:

  • Если нет никакой возможности уложить ребенка спать рядом с домом: нет безопасного собственного двора или балкона.

  • Воздух и другие факторы окружающей среды рядом с домом не подходят для спокойного сна.

  • Если родители испытывают потребность в прогулках, общении, свежем воздухе и с этой целью отправляются гулять с коляской.

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Захочет – попросит: Комаровский дал важный совет родителям

"Всегда, когда есть возможность, следует стремиться к тому, чтобы ребенок спал на свежем воздухе максимально долго (после каждого кормления) и чтобы этот сон не требовал постоянного присутствия взрослых членов семьи", – отметил врач.

По его словам, если семья живет в городе, то идеален балкон или определенное место во дворе, а если в собственном доме – то место для сна можно оснастить простейшей и недорогой системой видео- или аудиоконтроля.

Самое главное: пребывание (сон) на свежем воздухе ребенку очень нужно. Тем не менее никакой необходимости в том, чтобы во время сна ребенка катали по свежему воздуху в коляске, не существует. ⠀ Перемещение коляски и пребывание взрослого человека рядом с коляской должны и могут быть обусловлены всего тремя факторами: ⠀ 1⃣ У вас нет никакой возможности уложить ребенка спать рядом с домом — нет безопасного собственного двора, нет балкона. ⠀ 2⃣ Воздух и другие факторы окружающей среды рядом с домом не подходят для спокойного сна (пыль, шум, грязь, солнце), но неподалеку расположен удобный во всех отношениях парк. ⠀ 3⃣ Вы лично испытываете потребность в прогулках, общении, свежем воздухе и именно с этой целью отправляетесь гулять вместе с коляской. ⠀ Всегда, когда есть возможность, следует стремиться к тому, чтобы ребенок спал на свежем воздухе максимально долго (после каждого кормления) и чтобы этот сон не требовал постоянного присутствия взрослых членов семьи (как правило, речь идет о маме). У взрослых достаточно домашних дел и просто поводов выспаться и отдохнуть. ⠀ В принципе идеален балкон, если вы живете в городе, или определенное место во дворе, если вы имеете свой дом: место для сна оснащается простейшей и недорогой системой видео- или аудиоконтроля, после чего сон ребенка и дела/отдых мамы не мешают друг другу. ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского "365 советов на первый год жизни вашего ребенка". ⠀ #докторкомаровский #365советов #сон #свежийвоздух

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Комаровский развенчал миф о связи между отсутствием молочных зубов и проблемами со здоровьем ребенка.

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Тема
Детский сон
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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