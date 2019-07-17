Комаровский развенчал миф о прогулках с детьми на свежем воздухе

Пребывание и сон на свежем воздухе ребенку очень нужны, но нет никакой необходимости в том, чтобы в это время его катали в коляске.

Об этом сообщил известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

По его словам, перемещение коляски и пребывание взрослого человека рядом с коляской должны и могут быть обусловлены всего тремя факторами.

Евгений Комаровский

Доктор Комаровский объяснил, какими именно:

Если нет никакой возможности уложить ребенка спать рядом с домом: нет безопасного собственного двора или балкона.

Воздух и другие факторы окружающей среды рядом с домом не подходят для спокойного сна.

Если родители испытывают потребность в прогулках, общении, свежем воздухе и с этой целью отправляются гулять с коляской.

"Всегда, когда есть возможность, следует стремиться к тому, чтобы ребенок спал на свежем воздухе максимально долго (после каждого кормления) и чтобы этот сон не требовал постоянного присутствия взрослых членов семьи", – отметил врач.

По его словам, если семья живет в городе, то идеален балкон или определенное место во дворе, а если в собственном доме – то место для сна можно оснастить простейшей и недорогой системой видео- или аудиоконтроля.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Комаровский развенчал миф о связи между отсутствием молочных зубов и проблемами со здоровьем ребенка.

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