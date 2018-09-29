MamaClub
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео

Когда лучше рожать детей: названо время года

1.4тЧитать материал на украинском

От месяца, в котором женщина родила ребенка, может зависеть вероятность и продолжительность послеродовой депрессии. Исследование провела группа ученых, представляющих Университет штата Калифорния.

Так, специалисты пришли к выводу, что чаще всего страдали те, кто рожал в конце осени, зимой или ранней весной. Также именно у этих женщин, как правило, симптомы проявлялись более заметно, пишет Journal of Behavioral Medicine.

Ученые предполагают, что причиной может быть недостаток в этот период солнечного света из-за короткого светового дня и облачной погоды.

Новости
''Полезно и отлично продумано!'' ''Бэби-бокс'' в Киеве вызвал восторг в сети

При этом речь идет не только о том, что плохая погода и ранние сумерки сами по себе могут портить настроение, но и о недостатке витамина D, вырабатываемого организмом именно под воздействием солнечного света.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 сентября каждой семье, в которой рождается ребенок, дарят пакет малыша (бэби-бокс). Это набор из 25 необходимых для малыша вещей, общая стоимость которых - 5 тысяч гривен.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины