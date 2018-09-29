Когда лучше рожать детей: названо время года

От месяца, в котором женщина родила ребенка, может зависеть вероятность и продолжительность послеродовой депрессии. Исследование провела группа ученых, представляющих Университет штата Калифорния.

Так, специалисты пришли к выводу, что чаще всего страдали те, кто рожал в конце осени, зимой или ранней весной. Также именно у этих женщин, как правило, симптомы проявлялись более заметно, пишет Journal of Behavioral Medicine.

Ученые предполагают, что причиной может быть недостаток в этот период солнечного света из-за короткого светового дня и облачной погоды.

При этом речь идет не только о том, что плохая погода и ранние сумерки сами по себе могут портить настроение, но и о недостатке витамина D, вырабатываемого организмом именно под воздействием солнечного света.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 сентября каждой семье, в которой рождается ребенок, дарят пакет малыша (бэби-бокс). Это набор из 25 необходимых для малыша вещей, общая стоимость которых - 5 тысяч гривен.