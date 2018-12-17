Ко Дню Святого Николая в "Сніданку з 1+1" на аукцион выставят звездные лоты

В день Святого Николая, среду 19 декабря, традиционно весь прямой эфир "Сніданку з 1+1" станет благотворительным марафоном. Команда утреннего шоу вместе с проектом "Здійсни мрію" призывают украинцев приобщиться к большим чудам и помочь собрать средства на осуществление мечты детей, которые сейчас борются за свою жизнь.

Праздничный выпуск вместе с Русланом Сеничкин и Людмилой Барбир проведут ведущая ТСН Лидия Таран и ее дочь Василина. Начиная с 6:30 и до 9:30 они будут представлять эксклюзивные лоты, а торги продлятся целый день до 19:00 на странице "Сніданок" в Facebook. Победителем станет тот, кто предложит наибольшую сумму и перечислит ее на счет благотворительного фонда "Ти не один".

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пригласит сняться в детективном сериале канала "2+2" - "Опер по вызову", а Денис Беринчик проведет для победителя персональную тренировку по боксу. Среди лотов также знакомство с мировым мотивационным спикером Ником Вуйчичем, урок экстремального вождения с путешественником и ведущим "Світ навиворіт" Дмитрием Комаровым, возможность оказаться за кулисами "Жіночого кварталу" и познакомиться с Еленой Кравец, а один из счастливчиков сможет получить сертификат на встречу с роботом Софией от венчурного инвестора Марка Гинзбурга. Свои лоты также предоставят Владимир Зеленский, Дмитрий Шуров, MONATIK, Катя Осадчая, Влад Яма, Ольга Навроцкая, Камалия и другие.

Кроме того, зрители "Сніданку з 1+1" могут приобрести крутые подарки, путешествия, и тем самым помочь деткам из проекта "Здійсни мрію".

Например, сеть "Цитрус" выставляет на аукцион набор современных гаджетов от Apple - телефон, планшет, ноутбук, часы, а авиакомпания МАУ предлагает три билета в бизнес-класс в выбранном направлении на любой прямой рейс, например, Нью-Йорк или Бангкок.

"Когда дети тяжело, или даже безнадежно, болеют, так важно их поддержать и дать им силу выдержать все испытания. Мы хотим, чтобы каждый малыш знал, что он не один, что волшебники и добрые люди рядом, - рассказывает куратор проекта " Здійсни мрію " Лидия Таран. - Мы призываем всех неравнодушных присоединиться к нашей инициативе. Все собранные во время марафона средства станут чьей-то искренней улыбкой, громким смехом и слезами радости. Хотя бы один день, наполненный счастьем и положительными эмоциями , может изменить всю жизнь ребенка, который верит в чудо".

Во время праздничного эфира студию "Сніданку з 1+1" посетит популярная группа "Время и Стекло", а также певец Дмитрий Шуров с сыном Львом. Кроме того, зрители увидят трогательные истории желаний детей, которые ждут своих волшебников, услышат свежие подробности арт-марафона #моядитячамрія, а также узнают, когда состоится запуск Луча мечты к звездам.

"Ежегодно в День Святого Николая мы стараемся не только создать праздничную атмосферу в эфире, но и подарить веру в чудо всем, кто в этом нуждается. Мы счастливы, что "Сніданок з 1+1" уже четвертый год становится площадкой, которая объединяет всю страну вокруг большого дела. Результаты благотворительных марафонов вдохновляют всю нашу команду. К нам присоединяется все больше известных людей, а количество благотворителей растет из года в год", - комментирует директор департамента утреннего вещания Юлия Жмакина.

Проект "Здійсни мрію" был основан в 2016 году, основной целью которого было исполнение мечты тяжелобольных детей, что дает им внутренние силы бороться со страшным недугом. В процессе реализации проекта выявилась негативная тенденция в угасании способности мечтать у украинских детей. В 2018 году команда провела социологическое исследование, организаторы проекта укоренились в своих наблюдениях и приняли решение расширить свою деятельность на всех детей Украины и совместно с благотворительностью проводить еще и просветительскую работу для привлечения внимания общественности к проблеме.

Видео: https://youtu.be/whlVy-HEheA

Присоединяйтесь к благотворительному марафону "Сніданку з 1+1" 19 декабря с 6:30 и соревнуйтесь за эксклюзивные лоты в течение дня.

БО "ТИ НЕ ОДИН" БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 1+1 МЕДІА"

Проект "Зд ійсни мрію"

Код ЕДРПОУ 41565550

р/р 26004020040834 (грн, USD, EUR), в АБ "Південний", МФО 328209

Назначение платежа: Благотворительный взнос.