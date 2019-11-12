Как зачать девочку: названы популярные способы

Многие пары, планирующие детей, часто больше хотят ребенка определенного пола. Потому прибегают к различным методикам зачатия, часто не имеющих никакой научно поддержки. Например, делать попытки в определенные месяцы, дни недели, фазы луны и т.д.

"Планировать пол ребенка очень сложно, если речь не идет об ЭКО, где в лабораторных условиях есть возможность отсортировать сперматозоиды по набору хромосом и произвести целенаправленное оплодотворение яйцеклетки", - говорит врач Виктор Литвиненко.

При этом все-таки есть теории, способные увеличить шансы на рождение малыша желаемого пола.

MedOboz подобрал для вас наиболее научно обоснованные методики для зачатия девочки.

Как зачать девочку Pinterest

Выбирайте правильную позу и дни цикла

Есть теория, что "мужские" сперматозоды более шустрые, чем "женские", потому в равных условиях они более вероятно оплодотворят яйцеклетку. При этом, они менее "живучи", потому не могут долго активничать.

И чтобы дать вторым больше шансов успеть достичь цели, нужно во время секса выбирать позы, при которых семяизвержение происходит максимально близко к отверстию матки (без глубокого проникновения), а для верности выбирать период для соития за 2-3 дня до овуляции ("женские" живчики за это время не погибнут и продолжат стремиться к цели).

Самые оптимальные позы для зачатия девочки – на боку сзади, классическая и т.д.

Уменьшайте калории

Планируя беременность, маме можно обратиться и к изменению рациона в пользу менее калорийного. И желательно это делать за несколько недель до попыток зачатия.

Так, многие наблюдения и исследования показывают, что если будущая мама употребляла очень сытную калорийную пищу, то на свет чаще появлялись мальчики. Если же рацион женщины больше относился к диетическому – девочки.

Такая взаимосвязь отслеживалась и на грызунах, например, на хомячках или мышах.

Только прибегая к такой попытке зачать малышку, важно не переусердствовать с урезанием калорийности рациона, иначе в первую очередь пострадает будущий ребенок.

"Окислите" организм

Также есть версия, что в кислой среде у "женских" сперматозоидов есть больше шансов на выживание и достижение цели. Потому будущей маме стоит попробовать внести в рацион больше продуктов, которые "окисляют" организм, а не ощелачивают его. В частности, такими свойствами обладает мясо, молочные продукты и цитрусовые.

Опять же, коррекцию питания стоит осуществить заранее и не усердствовать с этим. Иначе последствием может стать повышение кислотно-щелочного баланса в организме, что приведет к серьезным нарушениям как в организме мамы, так и малыша.

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