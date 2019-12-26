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Как выявить аутизм у ребенка

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Аутизм – это наиболее частое заболевание, связанное с нарушением нервно-психического развития. Расстройства аутистического спектра (РАС) встречаются в среднем у 1 из 59 детей. Аутизм проявляется в виде проблем с социальным взаимодействием, общением, гибкостью мышления и поведения. Людям с аутизмом трудно общаться с окружающими, выстраивать дружеские отношения, понимать чувства других людей.

Люди с аутизмом чаще имеют другие сопутствующие заболевания: у 70% одно заболевание, у 41% – 2 и более. Часто встречаются судороги, заболевания ЖКТ, психиатрические проблемы (тревога, депрессия). Вылечить аутизм невозможно, но врачи и тераписты могут помочь научить контролировать симптомы болезни, а значит поддерживать счастливую и здоровую жизнь.

Признаки и симптомы аутизма, которые можно заметить у 3-летнего малыша

Социальные:

  • ребёнок предпочитает играть в одиночестве;

  • не проявляет интереса к другим людям;

  • неохотно делится игрушками;

  • не любит игры, где нужно ждать своей очереди;

  • не откликается на своё имя;

  • не понимает ролевых игр и игр на воображение.

Что касается выражения эмоций, то аутисты испытывают полный спектр эмоций, но выражают их иначе, чем остальные люди.

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Как выявить аутизм у ребенка

Иллюстрация

Ребёнок с аутизмом в 3 года:

  • имеет сложности в выражении и обсуждении своих чувств;

  • ему трудно понять чувства других людей;

  • его сложно успокоить/утешить;

  • выражение лица может не соответствовать его чувствам;

  • избегает физического контакта;

  • напрягается, когда кто-то пытается его обнять;

  • не выражает никаких эмоций, когда родители уходят из комнаты.

Такие дети также имеют трудности с общением:

  • задержка или регресс в развитии речи;

  • разговаривает безэмоционально или нараспев;

  • совсем не говорит;

  • избегает зрительного контакта;

  • не выражает своих эмоций;

  • неуместно отвечает на вопросы;

  • повторяет слова других людей;

  • многократно повторяет слова, фразы, звуки (эхолалия);

  • неправильно употребляет местоимения (говорит "ты" вместо "я");

  • не использует жесты (например, указательные);

  • не реагирует на указания;

  • не понимает соответствующий возрасту юмор.

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Как выявить аутизм у ребенка

Иллюстрация

Дети с аутизмом часто демонстрируют необычное поведение или повторяющиеся движения:

  • несколько раз хлопают в ладоши;

  • крутятся на месте;

  • раскачиваются взад-вперёд;

  • проявляют восхищение к определённой игрушке или действию;

  • имеют навязчивое поведение;

  • выстраивают игрушки в определённом порядке;

  • становятся гиперактивными в определённых ситуациях;

  • не умеют долго концентрироваться;

  • настаивают на соблюдении особенных ритуалов;

  • демонстрируют волнение, гнев, тревогу, беспокойство, когда кто-то мешает выполнению ритуала.

К другим признакам ауитизма у детей в 3-летнем возрасте относятся:

  • агрессия;

  • импульсивность;

  • нанесение себе повреждений;

  • сильная эмоциональная реакция на звуки, запахи, ощущения, цвета, вкусы;

  • перепады настроения;

  • необычные пищевые привычки.

Замечу важное (!): не все дети с аутизмом проявляют все вышеперечисленные симптомы, а множество нейротипичных детей демонстрируют некоторые из этих признаков. Вот почему так важно получить оценку профессионала.

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Как выявить аутизм у ребенка

Иллюстрация

Признаки аутизма также зависят от возраста ребенка. Школьники и подростки могут проявлять следующие симптомы:

  • необходимость рутины, выполнения определённого порядка действий;

  • предпочитает одиночество;

  • отсутствие дружеских отношений;

  • агрессия;

  • возбуждение или чрезмерное разочарование при нарушении ритуалов;

  • беспокойство;

  • проблемы в общении, ребёнку трудно вести разговор по очереди;

  • обострённое или наоборот сниженное восприятие запаха, вкуса, тактильных, зрительных или слуховых ощущений;

  • одержимость, излишняя увлечённость определёнными темами или видами деятельности;

  • сложность в интерпретации невербальных и социальных сигналов;

  • проблемы при необходимости соблюдать правила школы или спортивной секции;

  • необычная поза или движения (щёлкает пальцами);

  • необычная манера говорить.

Диагностика аутизма: если вы заметили какие-либо симптомы, обратитесь к своему доктору за советом. При необходимости он расскажет вам, консультацию каких специалистов следует получить. Это могут быть ЛОР, детский психолог, логопед, психиатр. Раннее вмешательство – это ключ к решению проблемы. Пока ребёнок ещё маленький ему проще обучиться полезным социальным, коммуникативным и поведенческим навыкам.

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Автор
Александр Сиволобов Александр Сиволобов
Тема
Здоровье
Теги
Аутизм дети
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