Как выявить аутизм у ребенка

Аутизм – это наиболее частое заболевание, связанное с нарушением нервно-психического развития. Расстройства аутистического спектра (РАС) встречаются в среднем у 1 из 59 детей. Аутизм проявляется в виде проблем с социальным взаимодействием, общением, гибкостью мышления и поведения. Людям с аутизмом трудно общаться с окружающими, выстраивать дружеские отношения, понимать чувства других людей.
Люди с аутизмом чаще имеют другие сопутствующие заболевания: у 70% одно заболевание, у 41% – 2 и более. Часто встречаются судороги, заболевания ЖКТ, психиатрические проблемы (тревога, депрессия). Вылечить аутизм невозможно, но врачи и тераписты могут помочь научить контролировать симптомы болезни, а значит поддерживать счастливую и здоровую жизнь.
Признаки и симптомы аутизма, которые можно заметить у 3-летнего малыша
Социальные:
ребёнок предпочитает играть в одиночестве;
не проявляет интереса к другим людям;
неохотно делится игрушками;
не любит игры, где нужно ждать своей очереди;
не откликается на своё имя;
не понимает ролевых игр и игр на воображение.
Что касается выражения эмоций, то аутисты испытывают полный спектр эмоций, но выражают их иначе, чем остальные люди.
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Ребёнок с аутизмом в 3 года:
имеет сложности в выражении и обсуждении своих чувств;
ему трудно понять чувства других людей;
его сложно успокоить/утешить;
выражение лица может не соответствовать его чувствам;
избегает физического контакта;
напрягается, когда кто-то пытается его обнять;
не выражает никаких эмоций, когда родители уходят из комнаты.
Такие дети также имеют трудности с общением:
задержка или регресс в развитии речи;
разговаривает безэмоционально или нараспев;
совсем не говорит;
избегает зрительного контакта;
не выражает своих эмоций;
неуместно отвечает на вопросы;
повторяет слова других людей;
многократно повторяет слова, фразы, звуки (эхолалия);
неправильно употребляет местоимения (говорит "ты" вместо "я");
не использует жесты (например, указательные);
не реагирует на указания;
не понимает соответствующий возрасту юмор.
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Дети с аутизмом часто демонстрируют необычное поведение или повторяющиеся движения:
несколько раз хлопают в ладоши;
крутятся на месте;
раскачиваются взад-вперёд;
проявляют восхищение к определённой игрушке или действию;
имеют навязчивое поведение;
выстраивают игрушки в определённом порядке;
становятся гиперактивными в определённых ситуациях;
не умеют долго концентрироваться;
настаивают на соблюдении особенных ритуалов;
демонстрируют волнение, гнев, тревогу, беспокойство, когда кто-то мешает выполнению ритуала.
К другим признакам ауитизма у детей в 3-летнем возрасте относятся:
агрессия;
импульсивность;
нанесение себе повреждений;
сильная эмоциональная реакция на звуки, запахи, ощущения, цвета, вкусы;
перепады настроения;
необычные пищевые привычки.
Замечу важное (!): не все дети с аутизмом проявляют все вышеперечисленные симптомы, а множество нейротипичных детей демонстрируют некоторые из этих признаков. Вот почему так важно получить оценку профессионала.
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Признаки аутизма также зависят от возраста ребенка. Школьники и подростки могут проявлять следующие симптомы:
необходимость рутины, выполнения определённого порядка действий;
предпочитает одиночество;
отсутствие дружеских отношений;
агрессия;
возбуждение или чрезмерное разочарование при нарушении ритуалов;
беспокойство;
проблемы в общении, ребёнку трудно вести разговор по очереди;
обострённое или наоборот сниженное восприятие запаха, вкуса, тактильных, зрительных или слуховых ощущений;
одержимость, излишняя увлечённость определёнными темами или видами деятельности;
сложность в интерпретации невербальных и социальных сигналов;
проблемы при необходимости соблюдать правила школы или спортивной секции;
необычная поза или движения (щёлкает пальцами);
необычная манера говорить.
Диагностика аутизма: если вы заметили какие-либо симптомы, обратитесь к своему доктору за советом. При необходимости он расскажет вам, консультацию каких специалистов следует получить. Это могут быть ЛОР, детский психолог, логопед, психиатр. Раннее вмешательство – это ключ к решению проблемы. Пока ребёнок ещё маленький ему проще обучиться полезным социальным, коммуникативным и поведенческим навыкам.
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