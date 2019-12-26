Как выявить аутизм у ребенка

Аутизм – это наиболее частое заболевание, связанное с нарушением нервно-психического развития. Расстройства аутистического спектра (РАС) встречаются в среднем у 1 из 59 детей. Аутизм проявляется в виде проблем с социальным взаимодействием, общением, гибкостью мышления и поведения. Людям с аутизмом трудно общаться с окружающими, выстраивать дружеские отношения, понимать чувства других людей.

Люди с аутизмом чаще имеют другие сопутствующие заболевания: у 70% одно заболевание, у 41% – 2 и более. Часто встречаются судороги, заболевания ЖКТ, психиатрические проблемы (тревога, депрессия). Вылечить аутизм невозможно, но врачи и тераписты могут помочь научить контролировать симптомы болезни, а значит поддерживать счастливую и здоровую жизнь.

Признаки и симптомы аутизма, которые можно заметить у 3-летнего малыша

Социальные:

ребёнок предпочитает играть в одиночестве;

не проявляет интереса к другим людям;

неохотно делится игрушками;

не любит игры, где нужно ждать своей очереди;

не откликается на своё имя;

не понимает ролевых игр и игр на воображение.

Что касается выражения эмоций, то аутисты испытывают полный спектр эмоций, но выражают их иначе, чем остальные люди.

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Ребёнок с аутизмом в 3 года :

имеет сложности в выражении и обсуждении своих чувств;

ему трудно понять чувства других людей;

его сложно успокоить/утешить;

выражение лица может не соответствовать его чувствам;

избегает физического контакта;

напрягается, когда кто-то пытается его обнять;

не выражает никаких эмоций, когда родители уходят из комнаты.

Такие дети также имеют трудности с общением:

задержка или регресс в развитии речи;

разговаривает безэмоционально или нараспев;

совсем не говорит;

избегает зрительного контакта;

не выражает своих эмоций;

неуместно отвечает на вопросы;

повторяет слова других людей;

многократно повторяет слова, фразы, звуки (эхолалия);

неправильно употребляет местоимения (говорит "ты" вместо "я");

не использует жесты (например, указательные);

не реагирует на указания;

не понимает соответствующий возрасту юмор.

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Дети с аутизмом часто демонстрируют необычное поведение или повторяющиеся движения:

несколько раз хлопают в ладоши;

крутятся на месте;

раскачиваются взад-вперёд;

проявляют восхищение к определённой игрушке или действию;

имеют навязчивое поведение;

выстраивают игрушки в определённом порядке;

становятся гиперактивными в определённых ситуациях;

не умеют долго концентрироваться;

настаивают на соблюдении особенных ритуалов;

демонстрируют волнение, гнев, тревогу, беспокойство, когда кто-то мешает выполнению ритуала.

К другим признакам ауитизма у детей в 3-летнем возрасте относятся:

агрессия;

импульсивность;

нанесение себе повреждений;

сильная эмоциональная реакция на звуки, запахи, ощущения, цвета, вкусы;

перепады настроения;

необычные пищевые привычки.

Замечу важное (!): не все дети с аутизмом проявляют все вышеперечисленные симптомы, а множество нейротипичных детей демонстрируют некоторые из этих признаков. Вот почему так важно получить оценку профессионала.

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Признаки аутизма также зависят от возраста ребенка. Школьники и подростки могут проявлять следующие симптомы:

необходимость рутины, выполнения определённого порядка действий;

предпочитает одиночество;

отсутствие дружеских отношений;

агрессия;

возбуждение или чрезмерное разочарование при нарушении ритуалов;

беспокойство;

проблемы в общении, ребёнку трудно вести разговор по очереди;

обострённое или наоборот сниженное восприятие запаха, вкуса, тактильных, зрительных или слуховых ощущений;

одержимость, излишняя увлечённость определёнными темами или видами деятельности;

сложность в интерпретации невербальных и социальных сигналов;

проблемы при необходимости соблюдать правила школы или спортивной секции;

необычная поза или движения (щёлкает пальцами);

необычная манера говорить.

Диагностика аутизма: если вы заметили какие-либо симптомы, обратитесь к своему доктору за советом. При необходимости он расскажет вам, консультацию каких специалистов следует получить. Это могут быть ЛОР, детский психолог, логопед, психиатр. Раннее вмешательство – это ключ к решению проблемы. Пока ребёнок ещё маленький ему проще обучиться полезным социальным, коммуникативным и поведенческим навыкам.

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