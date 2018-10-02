Совет №1

Побольше жалуйтесь на свою жизнь! Вините себя в том, какой вы глупый. Вините других в том, какие они наглые, тупые и жадные! А еще подключайте ругань в адрес государства, молодежи, бабушек. Больше виноватых - больше пессимизма у ребенка!

Совет №2

Если у ребенка случилась неудача, он совершил проступок, раскритикуйте его, как следует! Не говорите, за какие конкретно действия вы критикуете, а ругайте целые качества: какой он плохой и вредный.

Совет №3

Критикуя, почаще используйте обобщения: ты никогда меня не слушается, вечно ты орешь, ты постоянно устраиваешь истерики на пустом месте. Пусть ребенок разуверится, что в нем есть проблески хорошего. Никчемность - двигатель прогресса!

Совет №4

Как только ребенок начнет ныть, постарайтесь пресечь это на корню фразами: "Не ной! Закрой рот! Прекрати ныть!" Подавляйте чувства, авось и поведение наладится. Никогда не учите ребенка успокаиваться. Пусть сам учится жить!

Совет №5

Если совет 4 не сработает, бросайтесь в другую крайность. Постарайтесь предложить ребенку с десяток вариантов решения проблемы, чтобы он не ныл. Заговаривайте ребенку зубы, чтобы он полностью забыл про границы и сконцентрировался только на своих желаниях. Не нравится каша? - давай сделаю сырники. Не нравятся сырники? - давай омлет.

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