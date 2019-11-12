Как уберечь ребенка от травм: Комаровский дал важные советы

Для того, чтобы маленький ребенок не травмировался, нужно придерживаться нескольких правил. Например, важно не оставлять младенца на поверхностях без ограждений, блокировать двери на балкон и лестницы, не забывать, что москитная сетка на окне не убережет ребенка от падения на землю.

Об этом написал известный врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. Он составил большой список рекомендаций для родителей.

"Прислушайтесь к основным советам, которые позволят вашему здравому смыслу победить вашу усталость, рассеянность и наивную веру в то, что именно вам и вашему ребенку повезет…" – отметил врач.

Комаровский дал советы, как уберечь ребенка

Предоставляем список рекомендаций от Комаровского:

Нельзя оставлять младенца одного на поверхностях, которые не имеют ограждений.

При подъеме боковых стенок кроватей нужно обязательно фиксировать их защелками.

Игрушки в кровати или манеже не должны превратиться в ступеньки и дать ребенку возможность выпасть.

Важно использовать ремни безопасности в колясках и автомобильных креслах.

Нельзя ставить мебель возле окон.

Не нужно позволять другим детям носить ребенка на руках.

Углы и острые края мебели нужно закрывать специальными защитными накладками.

На окнах важна защита от возможного открытия их ребенком.

Москитные сетки спасают только от комаров – годовалый малыш может легко выпасть, опершись на такую конструкцию.

Нужно блокировать двери на балкон и входы-выходы с лестниц.

Важно убирать игрушки, разбросанные по полу.

Нельзя разрешать ребенку прыгать на кроватях.

Нужно положить резиновые коврики там, где скользко.

Все острое важно хранить в ящиках с защелкой-замком, а стеклянное – высоко или в закрывающихся шкафах.

Также важно прятать или фиксировать неустойчивую мебель.

Нужно помнить, что друзья семьи могут быть не такими бдительными, как сами родители, и внимательно следить за ребенком в гостях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский рассказал, что для того, чтобы ребенок не плакал во время купания, не нужно применять никакого насилия. Также важно подобрать удачное время суток, температуру воды и даже интенсивность освещения в ванной комнате.

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