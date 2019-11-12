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/ Mamaclub

Как уберечь ребенка от травм: Комаровский дал важные советы

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Для того, чтобы маленький ребенок не травмировался, нужно придерживаться нескольких правил. Например, важно не оставлять младенца на поверхностях без ограждений, блокировать двери на балкон и лестницы, не забывать, что москитная сетка на окне не убережет ребенка от падения на землю.

Об этом написал известный врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. Он составил большой список рекомендаций для родителей.

"Прислушайтесь к основным советам, которые позволят вашему здравому смыслу победить вашу усталость, рассеянность и наивную веру в то, что именно вам и вашему ребенку повезет…" – отметил врач.

Комаровский дал советы, как уберечь ребенка

Комаровский дал советы, как уберечь ребенка

Предоставляем список рекомендаций от Комаровского:

  • Нельзя оставлять младенца одного на поверхностях, которые не имеют ограждений.

  • При подъеме боковых стенок кроватей нужно обязательно фиксировать их защелками.

  • Игрушки в кровати или манеже не должны превратиться в ступеньки и дать ребенку возможность выпасть.

  • Важно использовать ремни безопасности в колясках и автомобильных креслах.

  • Нельзя ставить мебель возле окон.

  • Не нужно позволять другим детям носить ребенка на руках.

  • Углы и острые края мебели нужно закрывать специальными защитными накладками.

  • На окнах важна защита от возможного открытия их ребенком.

  • Москитные сетки спасают только от комаров – годовалый малыш может легко выпасть, опершись на такую конструкцию.

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  • Нужно блокировать двери на балкон и входы-выходы с лестниц.

  • Важно убирать игрушки, разбросанные по полу.

  • Нельзя разрешать ребенку прыгать на кроватях.

  • Нужно положить резиновые коврики там, где скользко.

  • Все острое важно хранить в ящиках с защелкой-замком, а стеклянное – высоко или в закрывающихся шкафах.

  • Также важно прятать или фиксировать неустойчивую мебель.

  • Нужно помнить, что друзья семьи могут быть не такими бдительными, как сами родители, и внимательно следить за ребенком в гостях.

Прислушайтесь к основным советам, которые позволят вашему здравому смыслу победить вашу усталость, рассеянность и наивную веру в то, что именно вам и вашему ребенку повезет… ⠀ 🔴 Не оставляйте младенца одного на поверхностях, которые не имеют ограждений (пеленальный столик, кровать, диван, стол и т. д.). ⠀ 🔴 Не позволяйте другим детям носить вашего ребенка на руках. ⠀ 🔴 Осторожно с игрушками в кровати или манеже — они не должны превратиться в ступеньки и дать ребенку возможность выбраться (выпасть) из кроватки. ⠀ 🔴 При подъеме боковых стенок детских кроватей обязательно фиксируйте их защелками. ⠀ 🔴 Используйте ремни безопасности в колясках и автомобильных креслах. ⠀ 🔴 Не ставьте мебель возле окон. ⠀ 🔴 Углы и острые края мебели закрывайте специальными защитными угловыми накладками. ⠀ 🔴 На окнах — защита от возможного открытия их ребенком. ⠀ 🔴 Москитные сетки защищают только от комаров — годовалый ребенок может легко выпасть, опершись на такую конструкцию. ⠀ 🔴 Блокируйте двери на балкон и входы-выходы с лестниц. ⠀ 🔴 Убирайте игрушки, разбросанные по полу. ⠀ 🔴 Не разрешайте прыгать на кроватях (диванах и т. п.). ⠀ 🔴 Резиновые коврики там, где скользко (в бассейне, в ванной). ⠀ 🔴 Всё острое (ножи, вилки, ножницы, иглы, мамин маникюрный набор и т. д.) храните в закрывающихся ящиках с защелкой-замком. ⠀ 🔴 Всё стеклянное — высоко или в закрывающихся шкафах. ⠀ 🔴 Прячьте (фиксируйте) неустойчивую мебель (табуретки и т. д.). ⠀ 🔴 Обезопасив свой дом, будьте особо осторожны, покидая его. Ваши друзья могут быть не так бдительны, как вы, или не иметь детей. Внимательно следите за ребенком в гостях! ⠀ #докторкомаровский #365советов #родительство #семья #дети #безопасность #травматизм #здоровье

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский рассказал, что для того, чтобы ребенок не плакал во время купания, не нужно применять никакого насилия. Также важно подобрать удачное время суток, температуру воды и даже интенсивность освещения в ванной комнате.

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Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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