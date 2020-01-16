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/ Mamaclub

Как создать здоровую микрофлору: врач поделилась секретом с родителями

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Я предлагаю рассмотреть идеальную ситуацию, в которой мы только собираемся создать идеальную микрофлору.

Итак, носитель идеальной микрофлоры должен родиться от здоровой матери, которая рационально питалась весь период беременности, с помощью естественных родов.

В первые месяцы (минимум 6, лучше больше) наш носитель должен находиться на грудном вскармливании. Интересно, что молоко матерей с избыточной массой тела содержит менее разнообразную микрофлору. Напомню, что наиболее важной характеристикой здоровой микрофлоры является её многообразие.

С первых дней рождения необходим кожный контакт с матерью и окружающей средой! В первые 2-3 года формируется костяк микробиоты.

Мы должны сохранять "достаточную чистоту" в доме, но без фанатизма, не стоит злоупотреблять антисептиками, дезинфектантами, антибактериальным мылом и прочим.

Кстати, знаете какое самое грязное место в доме?.. Губка для мытья посуды!

Но, в то же время, те, кто от нее отказался и пользуются посудомоечной машиной, рискуют оказаться с менее разнообразной микрофлорой.

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Как создать здоровую микрофлору: врач поделилась секретом с родителями

Коллаж

Жить наш носитель должен за городом, а дома желательно иметь собаку. Принимать антибиотики и другие лекарства только по строгим показаниям. Наш идеальный носитель должен хорошо спать и заниматься разнообразными видами физической активности.

Чем же кормить микрофлору:

  • 5-10 порций растительных продуктов в день по 80 г;

  • помнить о разнообразии продуктов, в первую очередь растительных, употреблять ферментированные продукты, не злоупотреблять простыми сахарами, высокожировым питанием.

С пробиотиками не так всё просто и понятно, как нам сулит это реклама по ТВ. Они однозначно лучше работают у детей. У 80% взрослых нет ответа на пробиотики. Лучше всего на пробиотики отвечают те, у кого изначально снижено содержание бифидобактерий.

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Автор
Анна Юркевич Анна Юркевич
Тема
Здоровье
Тег
питание
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