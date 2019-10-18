Разберемся с легендой:

1 - как мы говорим обычно;

2 - как это слышат дети;

3 - лучший вариант.

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1. Ну сколько вам повторять!

2. Вы глупые!

3. Вы справитесь, давайте я вам помогу разобраться.

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1. Не кричите!

2. Молчите, не выражайте свои эмоции!

3. Вы не можете решить, кто будет играть с игрушкой? Давайте разберёмся вместе!

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1. Как вам не стыдно! Все ломаете! У других детей нет и половины ваших игрушек.

2. Вы неблагодарные и наглые!

3. Поламали игрушку? Это, конечно, нехорошо. Постарайтесь действовать аккуратнее в следующий раз.

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1. Остановитесь, немедленно прекратите!

2. Вы и ваши желания мне не важны, важен лишь мой покой.

3. Давайте сделаем паузу и разберемся, что произошло.

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1. Посмотри, твой брат умнее и отдал тебе игрушку!

2. Ты глупый!

3. Я люблю тебя и ты обязательно научишься делиться, я в тебя верю.

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1. Быстро извинись!

2. Ты всегда не прав!

3. Давай попробуем исправить ошибку.

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1. Будете так себя вести, выгоню из дома!

2. Вы мне не нужны!

3. Хорошо, что вы целы и здоровы, а со ссорой сейчас разберёмся.

Иллюстрация

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1. Поделись, он же младший.

2. Твои желания мне не важны. Он лучше.

3. Попроси у брата вежливо, возможно, он захочет поделиться. А если нет, то предложи поменяться или поиграть по очереди.

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1. Не молчите! Вас спрашиваю, что случилось!

2. Я зла на вас, вы плохие!

3. Давайте вместе обсудим, как так вышло.

Самое главное – не переживайте, если сразу не получилось отреагировать правильно. Практика, повторение и внимание к себе и своим ресурсам делают свое дело!

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