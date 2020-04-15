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/ Mamaclub

Как правильно оценивать старания ребенка?

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Как хвалить и наказывать малыша за проделанную работу без вреда для поведения, а с дополнительной мотивацией заниматься еще?

Мы все (и педагоги и родители) нередко можем сделать ошибку при оценке стараний наших маленьких учеников. Часто слышим и задумываемся “ой, перехвалили”, или же наоборот “сильно наругали”. Где эта самая тонкая грань и черта, через которую переходить не нужно, чтобы потом не было отрицаний или же “комплексов отличника” и чего хуже - звездной болезни.

О том, как правильно анализировать и оценивать труд малышей (от 3 до 7 лет) рассказывает хореограф школы Натальи Могилевской Татьяна Бессараб:

Я работаю с малышами уже более 7 лет , и хореография, как и любое творчество и учеба дошкольников, предмет, который правильно оценить достаточно сложно. Это такой особо тонкий процесс , который на самом деле обязует нас - и педагогов и родителей включать фантазию и особую тактичность. Ну и совсем без него обойтись тоже невозможно, потому как ребенок должен понимать свою ответственность, анализировать и видеть результаты своей работы. Ведь потом он пойдет в школу, где будет стандартная система среза знаний ( контрольные, тесты, самостоятельные), а в результате - годовые оценки и табель. И конечно же ребенок видит , что мама и папа ходят на работу и результат этого - их зарплата, и то, как они ответственно к этому относятся.

Некоторые педагоги считают, что для дошкольников оценки вообще ставить не нужно, однако, мы все стараемся похвалить, наругать, направить - а это все и есть оценка в понимании ребенка. Чтоб сделать это правильно, запомните несколько очень важных советов :

  • Ни в коем случае не вешайте на ребенка “ярлык” из популярных клише “ты ленивый!” , “ты - невнимательный!” , “ты - аккуратный!” , “ты - лучше других” ни в коем случае “ты злой!” , “ты - агрессивный!” , “ты - толстый!”. Даже, если это сказано было абсолютно случайно на эмоциях, ребенок уже начинает воспринимать себя и весь мир через призму этого ярлыка, который на него повесили и проецировать все это на себя. Лучше проговорите с ним, о том, что все мы иногда любим и можем полениться, ну только чуть-чуть и это нормально! Все мы и вы тоже иногда злитесь - и эта эмоция абсолютно природна для каждого, научите его с ней справляться и не давать ей волю. И не все частенько довольны своим телом, но ведь можно поработать над собой, любить себя и стать лучше!

  • Попробуйте использовать формулировки, которые не ребенка в целом, а его определенное поведение, поступок или выполнение задания: “Ты молодец,но сегодня не получилось то или это. Нужно постараться еще и все получиться”, или “Ты хорошо сегодня поработал, и это у тебя получилось очень хорошо, а вот над этим нужно немного поработать!” и так далее.

  • Наши детки в современном мире по большей части визуалы, они мыслят картинками и им нужно многое воспринимать зрительно. Поэтому, включите фантазию и придумайте или же найдите в интернете мотивационные карточки, которые ребенок получает за исполнение того или иного задания.

  • Также можете сделать недельные/месячные измерители успеваемости куда он сам будет клеить карточки или фишки, научиться видеть и анализировать, что у него получается лучше, а над чем еще нужно поработать. И естественно , подводите итоги вместе, и подготовьте ему приятный бонус за работу и старание на этой неделе или в месяце.

Благодаря этим простым советам, процесс оценки станет менее травматичным для наших маленьких старательных деток! Желаем Вам продуктивных занятий с детьми и крепкого здоровья!

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