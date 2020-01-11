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Как построить гармоничные отношения с ребенком

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Предлагаю вам несколько советов, воспользовавшись которыми, можно построить гармоничные отношения с ребенком.

  • Слушайте больше, чем говорите

Внимание к словам ребенка помогает ему чувствовать себя услышанным и любимым. Также это поможет вам лучше понимать потребности ребенка.

  • Учитесь управлять эмоциями

Иногда дети могут довести вас до состояния истерики. Именно поэтому нужно уделять достаточно внимания состоянию вашей нервной системы. Ваша эмоциональная стабильность – залог эмоциональной стабильности вашего ребенка.

  • Установите ограничения

Ребенку нужен порядок. Как хорошие родители вы должны установить и научить его соблюдать правила для обеспечения безопасности и здоровья ребенка.

  • ...Но позволяйте детям оставаться маленькими

Дайте ребенку возможность быть странным и глупым, активным и эмоциональным. Пусть совершает ошибки, а вы потом объясните, как в этой ситуации поступать правильно.

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Отношения родителей с детьми

Отношения родителей с детьми

Иллюстрация

  • Собственный опыт

Ребенок должен осознавать, что его поступки могут иметь негативные последствия. Но понять он должен это сам. Ребенок не должен полагаться на страх или на стыд, которые вы передали ему в качестве примера своих ошибок.

  • Делитесь любовью

Ваши отношения с ребенком – это основа для любых других его отношений. Как он общается с вами, как он следит за собой, как он относится к другим людям – все это зависит от вас. Изо дня в день делайте все, что от вас зависит, чтобы показать ребенку, что такое любовь и уважение.

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Автор
Евгений Комаровский Евгений Комаровский
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
дети Отношения
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