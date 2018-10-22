Скажу честно, только став мамой я смогла понять всех тех мам, которые вынуждены сдавать кровь своим малышам! Работая в стационаре мне казалось - ничего такого особенного. Ведь в зависимости от опыта - кровь можно взять любому ребёнку в любом возрасте! Но только сейчас я понимаю, чего это стоит.
Поэтому сегодня мы с психологом Марией Епихиной поговорим о том, как можно помочь малышу пережить неприятные моменты во время сдачи крови!
Основные принципы подготовки ребенка к сдаче крови.
Принцип №1
Самое важное - не врать! Часто родители говорят: "Ну ничего страшного не случится. Это не больно". Или "Да не к доктору мы поедем, в магазин заедем и домой!". Это же не правда. Забор анализов процедура болезненная и ребенок должен знать, что во время укола будет неприятно. И это совсем не поход в магазин. Говоря неправду, мы должны осознавать, что в дальнейшем ваши слова: "Врать нельзя" не будут иметь никакого значения. Поступки важнее слов. Соответственно, мы сообщаем ребенку следующее: "Сегодня мы пойдем с тобой к медсестре, которая возьмет из пальчика кровь. Тебе скорее всего будет неприятно и больно. Ты можешь плакать, это нормально. Я буду рядом с тобой".
Принцип №2
Не стоит готовить ребенка за долго. Если сообщить ребенку за месяц, его переживания растянутся во времени. Можно сообщить об этом дня за три.
Принцип №3
В течение этих дней играйте с ребенком в доктора. Пусть лечит животных, кукол и вас.
Принцип №4
В интернете много психокоррекционных сказок на любые темы, в т.ч сказки про страх уколов, читаете детям.
Принцип №5
Возможен просмотр мультиков про докторов: "Айболит", про бегемота, который боялся прививок.
Принцип №6
Во время проведения процедуры будьте рядом, если нужно посадите на колени и поддерживайте малыша: "Тебе сейчас больно и обидно. Я тебя понимаю. Совсем скоро пойдем домой".
Принцип № 7
После процедуры порадуйте ребенка каким-то бонусом. Это не должно быть что-то дорогое, но маленький подарочек порадует его после неприятных эмоций.
Читайте на OBOZREVATEL, способна ли вакцинация от гриппа уберечь вас от недуга?
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.