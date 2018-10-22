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Екатерина Санникова
Екатерина Санникова
Детский эндокринолог Все статьи автора

Как подготовить ребенка сдать кровь: 7 психологических приемов

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Скажу честно, только став мамой я смогла понять всех тех мам, которые вынуждены сдавать кровь своим малышам! Работая в стационаре мне казалось - ничего такого особенного. Ведь в зависимости от опыта - кровь можно взять любому ребёнку в любом возрасте! Но только сейчас я понимаю, чего это стоит.

Поэтому сегодня мы с психологом Марией Епихиной поговорим о том, как можно помочь малышу пережить неприятные моменты во время сдачи крови!

Основные принципы подготовки ребенка к сдаче крови.

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Принцип №1

Самое важное - не врать! Часто родители говорят: "Ну ничего страшного не случится. Это не больно". Или "Да не к доктору мы поедем, в магазин заедем и домой!". Это же не правда. Забор анализов процедура болезненная и ребенок должен знать, что во время укола будет неприятно. И это совсем не поход в магазин. Говоря неправду, мы должны осознавать, что в дальнейшем ваши слова: "Врать нельзя" не будут иметь никакого значения. Поступки важнее слов. Соответственно, мы сообщаем ребенку следующее: "Сегодня мы пойдем с тобой к медсестре, которая возьмет из пальчика кровь. Тебе скорее всего будет неприятно и больно. Ты можешь плакать, это нормально. Я буду рядом с тобой".

Принцип №2

Не стоит готовить ребенка за долго. Если сообщить ребенку за месяц, его переживания растянутся во времени. Можно сообщить об этом дня за три.

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Принцип №3

В течение этих дней играйте с ребенком в доктора. Пусть лечит животных, кукол и вас.

Принцип №4

В интернете много психокоррекционных сказок на любые темы, в т.ч сказки про страх уколов, читаете детям.

Принцип №5

Возможен просмотр мультиков про докторов: "Айболит", про бегемота, который боялся прививок.

Принцип №6

Во время проведения процедуры будьте рядом, если нужно посадите на колени и поддерживайте малыша: "Тебе сейчас больно и обидно. Я тебя понимаю. Совсем скоро пойдем домой".

Принцип № 7

После процедуры порадуйте ребенка каким-то бонусом. Это не должно быть что-то дорогое, но маленький подарочек порадует его после неприятных эмоций.

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Источник:Екатерина Санникова
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