Как планировать беременность: врач дал важный совет будущим мамам

Планируя беременность, необходимо начать принимать фолиевую кислоту как минимум за полгода до предполагаемого зачатия.

Такой совет женщинам, которые планируют ребенка, дал в эфире ObozTV врач-гинеколог Сергей Бакшеев.

Новости Названа самая полезная диета для беременных

"Фолиевую кислоту надо принимать хотя бы за полгода до наступления беременности и первый-второй триместр", – порекомендовал медик.

Бакшеев напомнил, что в первые месяцы беременности женщины зачастую испытывают сильную усталость и внезапную сонливость. По его словам, это происходит из-за значительного потребления организмом фолиевой кислоты.

"Фолиевая кислота – это единственный органический продукт, который участвует в образовании нервной системы будущего ребенка. И его нервная система закладывается за счет колоссального потребления этой фолиевой кислоты", – объяснил он.

Врач добавил, что Всемирная организация здравоохранения во всех странах мира рекомендует принимать фолиевую кислоту до 30 недель беременности.

Кроме того, подчеркнул Бакшеев, за полгода до беременности необходимо пройти элементарные обследования и осмотры у врачей.

"Женщина должна входить в беременность здоровой. Потому что во время беременности может быть обострение различных хронических заболеваний, которые можно подкорректировать до этого", – отметил он.

Врач посоветовал планировать беременность как минимум за полгода medicalnewstoday.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие существуют способы определить идеальное время для зачатия.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!