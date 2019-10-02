Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Mamaclub

Как не заразиться вшами: Комаровский раскрыл важный секрет о детях

776 Читать материал на украинском

Для того, чтобы ребенок не заразился вшами от других людей, нужно научить его избегать непосредственного контакта головы к голове, носить "правильную" одежду. А если все же малыш подхватил паразитов – лечить его "Перметрином".

Об этом сообщил известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. Он отметил, что вши не скачут на большие расстояния.

"Они могут перескочить с одного ребенка на другого только тогда, когда есть непосредственный контакт голова к голове. Поэтому обращаю внимание, что ребенка надо учить не соприкасаться собственной головой с головой друзей", – написал он.

Комаровский раскрыл секрет о детях

Комаровский раскрыл секрет о детях

Комаровский подчеркнул, что малышу нужно рассказать о том, что ни в коем случае нельзя обмениваться предметами личной гигиены, например, наушниками или шапками.

Новости
Комаровский развенчал миф о прогулках с детьми на свежем воздухе

"Обращаю внимание на то, что одежда ребенка должна быть из такого материала, к которому не может зафиксироваться вошь. Итак, личная гигиена, правильная одежда, и, конечно же, вы знаете правильные методы лечения. Еще раз, главное лекарство называется "Перметрин", – подытожил врач.

Ребенок регулярно приносит из школы вшей. Что с этим делать, как уменьшить риск заражения? ⠀ Вши не скачут на большие расстояния. Вши могут перескочить с одного ребенка на другого, только тогда, когда есть непосредственный контакт голова к голове. Поэтому обращаю внимание, что ребенка надо учить не соприкасаться собственной головой с головой друзей, это раз. Ни в коем случае не обмениваться предметами, например, наушниками или шапками, это ваши личные предметы. Обращаю внимание на то, что одежда ребенка должна быть из такого материала, к которому не может зафиксироваться вошь. ⠀ Итак, личная гигиена, правильная одежда, ну и конечно же вы знаете правильные методы лечения. Еще раз, главное лекарство называется "перметрин". ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #вши #педикулез #лекарства #профилактика #гигиена #перметрин

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Комаровский рассказал, влияют ли некоторые виды спорта, в первую очередь борьба, на рост ребенка.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина
Тег
ребенок
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости