Как не заразиться вшами: Комаровский раскрыл важный секрет о детях

Для того, чтобы ребенок не заразился вшами от других людей, нужно научить его избегать непосредственного контакта головы к голове, носить "правильную" одежду. А если все же малыш подхватил паразитов – лечить его "Перметрином".

Об этом сообщил известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. Он отметил, что вши не скачут на большие расстояния.

"Они могут перескочить с одного ребенка на другого только тогда, когда есть непосредственный контакт голова к голове. Поэтому обращаю внимание, что ребенка надо учить не соприкасаться собственной головой с головой друзей", – написал он.

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Комаровский подчеркнул, что малышу нужно рассказать о том, что ни в коем случае нельзя обмениваться предметами личной гигиены, например, наушниками или шапками.

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"Обращаю внимание на то, что одежда ребенка должна быть из такого материала, к которому не может зафиксироваться вошь. Итак, личная гигиена, правильная одежда, и, конечно же, вы знаете правильные методы лечения. Еще раз, главное лекарство называется "Перметрин", – подытожил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Комаровский рассказал, влияют ли некоторые виды спорта, в первую очередь борьба, на рост ребенка.

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