Во время путешествий по миру всегда стоит помнить о своём здоровье и безопасности. А корь – болезнь тяжёлая и нередко смертельно опасная. Она очень быстро распространяется воздушно-капельным путём, встречается во многих странах. Поэтому убедитесь, что все члены вашей семьи защищены от неё путём вакцинации. Непривитые путешественники подвергаются особенному риску.

Привозите из отпуска только приятные сувениры – фотографии, воспоминания, но не болезнь!

Ежегодно путешественники заражаются корью в других странах и привозят на родину, где инфицируют большое количество соотечественников. Вспышки и случаи заболевания всё ещё регистрируются в странах Европы, Африки, Азии, странах Тихоокеанского региона. Каждый год корью заболевают примерно 10 миллионов людей, 90 000 из них погибают…

Корь – высоко контагиозное, то есть очень-очень заразное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём при кашле и чихании. Корь настолько заразна, что если заболел один человек, то 90% окружавших его непривитых людей заболеют. Кроме того, больной человек уже заразен для остальных за 4 дня до появления сыпи.

Вы можете защитить себя от кори

Лучший способ защитить себя и своих любимых людей от кори – это сделать прививку. Прививка защищает сразу от 3 инфекций: кори, краснухи, паротита (ККП). После 2 доз вакцины вы будете защищены на 97%!

Людям, которые не знают, были ли они привиты в детстве, и те, кто корью не болел, должны сделать прививку. Перед путешествием в другие страны, по рекомендации CDC:

Младенцы от 6 до 11 месяцев должны получить 1 дозу вакцины ККП. Эта рекомендация не имеет юридической силы, но думаю, что многим родителям будет интересно узнать, как педиатры из США советуют защищать младенцев. По календарю вакцинации, дети стандартно прививаются от кори в 1 год и в 6 лет.

Если малыш-путешественник был вакцинирован до года, в 12 месяцев ему требуется ревакцинация 2 дозами вакцины с интервалом не менее 28 дней.

Дети от 12 месяцев и старше должны быть привиты 2 дозами с интервалом не менее 28 дней.

Подростки и взрослые, которые не были привиты и не болели корью, должны получить 2 дозы вакцины с интервалом не менее 28 дней.

Советы, приведённые выше актуальны для путешественников по миру.

За 4-6 недель до отпуска посетите своего доктора, проведите необходимую вакцинацию, чтобы к дате вылета вы уже точно были защищены. Наблюдайте за состоянием здоровья по возвращению.

В течение 3 недель после возвращения домой понаблюдайте за своим здоровьем и самочувствием членов вашей семьи. При появлении плохого самочувствия, сыпи, лихорадки, обратитесь к врачу. Сообщите доктору, что вы выезжали из страны, какие прививки вы делали, какие нет.