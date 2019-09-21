Как не отравить ребенка лекарствами: Комаровский дал важные советы

Дети маленького возраста не редко отравляются лекарствами. Чтобы этого избежать, нужно хранить их в недоступных для малышей местах, "контролировать" строки годности, внимательно читать инструкции, а также не давать ребенку "взрослых" препаратов.
Об этом сообщил известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. Он отметил, что наиболее стандартными ситуациями с отравлением ребенка являются две.
По его словам, это те случаи, когда малыш съедает оставленные без присмотра таблетки, выпивает сладкий сироп, а также моменты, когда родители ошибаются с дозой препарата.
Отравление лекарствами: Комаровский дал советы родителям
Комаровский составил перечень важных правил:
Нужно хранить лекарства только в оригинальных упаковках в недоступном для детей месте.
"Контролировать" сроки годности препаратов.
Не давать их в темноте.
Внимательно читать инструкции, задавать врачам вопросы и переспрашивать при потребности.
Не давать детям "взрослых" лекарств и не принимать их в присутствии ребенка, чтобы исключить ненужные подражания.
Прежде чем давать ребенку лекарство, убедиться, что оно подходящее.
Прятать препараты после использования.
После того, как просроченное лекарство выбросили, нужно позаботится о том, чтобы ребенок не обнаружил его.
Не называть препараты "вкусными" словами.
Применительно к детям раннего возраста возможны две стандартные ситуации, которые могут закончиться отравлением лекарствами: ⠀ 🔷 ребенок съедает оставленные без присмотра таблетки, выпивает сладкий сироп и т. д.; ⠀ 🔷 родители ошибаются с дозой препарата, который назначен врачом или применяется в порядке самолечения (путают мг и мл, неправильно разводят суспензии и т. д.). ⠀ Запомните важные правила, лежащие в основе профилактики отравлений лекарствами. ⠀ 🔴 Храните лекарства только в оригинальных упаковках в недоступном для детей месте, в закрывающемся шкафчике или контейнере (аптечке). ⠀ 🔴 Контролируйте сроки годности лекарств. ⠀ 🔴 Внимательно читайте инструкции к лекарствам, не стесняйтесь задавать врачам вопросы и переспрашивать, убедитесь в том, что вы не перепутали миллилитры (мл) и миллиграммы (мг). ⠀ 🔴 Не давайте детям своих (взрослых) лекарств и не принимайте лекарства в присутствии детей, чтобы исключить ненужные подражания. ⠀ 🔴 Не давайте лекарства в темноте. ⠀ 🔴 Прежде чем давать ребенку лекарство, убедитесь в том, что следует давать именно это — прочтите название на упаковке, перечитайте врачебные назначения. ⠀ 🔴 Не ленитесь прятать лекарства после использования. ⠀ 🔴 Если вы решили избавиться от просроченного лекарства, позаботьтесь о том, чтобы ребенок не обнаружил его в мусорном ведре. ⠀ 🔴 Не называйте лекарства "вкусными" словами (конфеткой, соком, вареньем и т. п.). ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского "365 советов на первый год жизни вашего ребенка". ⠀ #докторкомаровский #365советов #пустышка #соска
Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский ранее писал, что ребенка еще с самого детства нужно приспосабливать к холодной пищи или напиткам. Если он все время будет употреблять только теплое, то потом из-за этого могут возникнуть проблемы.
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