Как не отравить ребенка лекарствами: Комаровский дал важные советы

Дети маленького возраста не редко отравляются лекарствами. Чтобы этого избежать, нужно хранить их в недоступных для малышей местах, "контролировать" строки годности, внимательно читать инструкции, а также не давать ребенку "взрослых" препаратов.

Об этом сообщил известный украинский врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. Он отметил, что наиболее стандартными ситуациями с отравлением ребенка являются две.

По его словам, это те случаи, когда малыш съедает оставленные без присмотра таблетки, выпивает сладкий сироп, а также моменты, когда родители ошибаются с дозой препарата.

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Комаровский составил перечень важных правил:

Нужно хранить лекарства только в оригинальных упаковках в недоступном для детей месте.

"Контролировать" сроки годности препаратов.

Не давать их в темноте.

Внимательно читать инструкции, задавать врачам вопросы и переспрашивать при потребности.

Не давать детям "взрослых" лекарств и не принимать их в присутствии ребенка, чтобы исключить ненужные подражания.

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Прежде чем давать ребенку лекарство, убедиться, что оно подходящее.

Прятать препараты после использования.

После того, как просроченное лекарство выбросили, нужно позаботится о том, чтобы ребенок не обнаружил его.

Не называть препараты "вкусными" словами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский ранее писал, что ребенка еще с самого детства нужно приспосабливать к холодной пищи или напиткам. Если он все время будет употреблять только теплое, то потом из-за этого могут возникнуть проблемы.

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