Как лечить простуду при беременности

Во время беременности все, что происходит с женщиной, может повлиять на состояние здоровья будущего ребенка. Поэтому если будущая мама приболела, нужно быть особенно осторожной.

Медики утверждают, что прием лекарств, особенно в первом триместре беременности, может привести к патологиям развития плода или спровоцировать прерывание беременности.

Чтобы исключить все риски, нужно знать, как действовать безопасно, а как не стоит.

Избегайте лекарств "все-в-одном", которые объединяют ингредиенты для решения многих симптомов одновременно. Вместо этого, выберите лекарства для каждого симптома отдельно. Но не забудьте проконсультироваться с врачом относительно безопасности и целесообразности приема конкретных препаратов.

Категорически не рекомендуется принимать лекарства, которые содержат аспирин, ибупрофен, напроксен, кодеин, а также антибиотики. Каждый препарат может спровоцировать кровотечение либо другие опасные состояния, которые чреваты прерыванием беременности.

Постарайтесь сделать упор на домашние средства для лечения простуды:

Пейте много воды – она ускоряет выведение из организма токсинов и способствует нормализации температуры тела.

Полощите рот и горло теплой соленой водой – соль убивает бактерии и помогает снять воспаление.

Капайте нос раствором морской соли – такой спрей увлажнит слизистую оболочку и поможет вывести слизь.

Пейте куриный бульон – в нем содержатся особые вещества, которые помогают укрепить иммунитет и способствуют снятию воспаления в организме.

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