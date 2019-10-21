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Как избавиться от тошноты при беременности: врач дала простой совет

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В период вынашивания ребенка 90% женщин сталкиваются с такой проблемой как тошнота.

Чтобы ее решить необходимо придерживаться нескольких советов, пишет на своей странице в Facebook терапевт диетолог Тиана Фиалкова.

"Особенно часто тошнит на ранних сроках. В это время происходит перестройка организма женщины: поскольку ребенок для него изначально является чужеродным агентом, перестраивается иммунная система. Другими словами, блокируются те ее звенья, которые не позволяют отторгнуть плод" – объясняет она.

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Токсикоз при беременности для кого-то может пройти почти незаметно, а для кого-то может стать настоящим мучением.

Причиной этому, по словам терапевта-диетолога Тианы Фиалковой часто является застой желчи: "После беременности нередко на УЗИ обнаруживаются полипы, камни в жёлчном, появляется или усугубляется пигментация на лице".

Как избавиться от тошноты при беременности: врач дала простой совет

parents.ru

В связи с этим она отмечает: во время токсикоза следует принимать желчегонные средства:

  • чай из артишока

  • чай из кукурузных рылец (в аптеке)

  • чай из мяты перечной/мелиссы/душицы

  • имбирный чай

  • тепло-горячая вода с лимонным соком/яблочным уксусом (если желудок слабый, то сразу перед едой)

  • аптечная вода Mg Donat, Ессентуки 17

  • настой шиповника

  • рассасывать кусочек имбиря, гвоздики (специя).

При этом Фиалкова подчеркивает: в связи с тем, что препараты из артишока при беременности очень хорошо работают и как антиоксидантное средство, а также "обладают мягким желчегонным и мочегонным эффектом, снижают уровень холестерина в крови, улучшают микроциркуляцию крови не только во внутренних органах женщины, но и в плаценте, что не позволит малышу испытывать недостаток кислорода или важных питательных веществ", их применение является абсолютно безопастным.

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В подтверждение этого терапевт-диетолог приводит ряд случаев, когда врачи назначают препараты артишока, улучшающем, среди прочего, обмен жиров в женском организме:

  • если нужно ликвидировать кислородное голодание плода

  • в лечении плацентарной недостаточности

  • для облегчения симптомов раннего токсикоза

  • в профилактике и лечении гестоза (сложнение нормально протекающей беременности, которое может не проявляться, либо проявляться отёками, повышением давления, потерей белка с мочой, судорогами – Ред.).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили в плаценте беременных частицы сажи, которые образуются впоследствии автомобильного движения и сгорания горючего. Таким образом нерожденные дети непосредственно подвергаются воздействию вредных веществ.

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Персона
Татьяна Фиалкова
Место
Украина
Теги
беременность диета диетолог
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