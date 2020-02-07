Как быстро успокоить истерику у ребенка: крутой лайфхак. Видео

Один из худших кошмаров родителей младенца, который может довести "до ручки" любого – истерика малыша, которую нельзя остановить ни кормлением, ни сменой пеленок, ни "танцем с бубнами".

Молодой отец, 26-летний Лони Картер из Сент-Луиса штата Миссури, кажется, нашел способ быстро привести ребенка в норму, передает Тhesun.

Успокоить истерику оказалось проще простого Nastol

Он поделился видео, на котором демонстрирует свой лайфхак и его эффективность. Так, мужчина записал на диктофон телефона плачь своего ребенка и во время очередной истерики включил запись малышу, приговаривая: "Это ты так кричишь", после чего тот мгновенно успокоился.

Genius dad hack sees his son stop crying by playing back a recording of his screams pic.twitter.com/r5nJd5jo76 — The Sun (@TheSun) February 6, 2020

Есть мнение, что дети не любят собственный крик почти так же, как и взрослые, потому такой способ вполне может оказаться эффективным.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие родительские проявления заботы о здоровье ребенка на самом деле калечат малышей.

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