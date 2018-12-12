Врач развенчал мифы о пользе ингаляторов

Известный харьковский педиатр рассказал в своем блоге о том, к каким последствиям для здоровья приводит доверчивость наших граждан, которые ведутся на рекламу и лечат кашли и сопли членов своей семьи новомодными ингаляторами – небулайзерами.

О проблеме, когда под видом спасительных ингаляторов пациентам подсовывают вредные фуфломицины, сегодня расскажет "MedOboz".

Как рассказал врач Денис Олегович, он имел давнее желание написать о вреде небулайзеров, но толчком к публикации послужил срочный ночной вызов к ребенку, который задыхался после ингаляции "Декасаном" и "Лорде Гиалем".

Как отмечает доктор, особенно печалит, что в последнее время в своей педиатрической практике он часто сталкивается с тем, что приходится лечить не столько болезнь, но и последствия недобросовестной работы коллег. Но ведь в данном случае плохая работа означает последствия для здоровья, а часто – и жизни маленьких пациентов! "К сожалению, на смену врачебному искусству все чаще приходит простая человеческая жадность, желание получать откаты от продаж, не задумываясь о последствиях" - говорит известный на Харьковщине врач-педиатр.

Небулайзеры – наше "всё"

В Украине сегодня вошло в моду лечение при помощи небулайзеров – такой род ингаляторов, которые впрыскивают лекарство в мелкодисперсном виде на слизистые дыхательных путей.

Учитывая популярность данного метода, некоторые фармацевтические фирмы вроде Юрия-Фарм стараются заработать на больных пациентах, втюхивая им самое настоящее фуфло вместо эффективных лекарств, коих производится немалое количество.

Если бы речь шла только заработках и жадности – да фиг бы с ними, если бы дело не касалось здоровья и человеческой жизни.

Попытка лечить Декасаном и Лорде Гиалем чуть не привели к трагедии

Итак, по словам педиатра, поздно вечером он был срочно вызван на помощь ребенку, который начал задыхаться после ингаляции "Лорде Гиалем" и "Декасаном".

Указанные лекарства назначил участковый врач для того чтобы вылечить банальный ОРВИ. На самом деле ОРВИ лечится всего лишь постельным режимом, свежим воздухом и обильным питьем – но на чае и воздухе, как известно, не заработаешь. Купленные врачи продолжают с упорством баранов выписывать ленты фуфломицинов, которые "могут помочь улучшить состояние". А могут и никак не повлиять. А, как оказывается, могут еще нанести столько вреда, что вместо ОРВИ придется лечить совершено другие, более серьезные болезни – последствия бездумных назначений.

Стеноз гортани вместо ОРВИ

Итак, прибыв на место, Денис Олегович обнаружил у маленькой пациентки классическую клиническую картину стеноза гортани аллергического характера, а также аллергическую крапивницу. Уровень кислорода в крови (для посвященных - сатурация) – 84%.

Были срочно введены адреналин и дексаметазон (4 ампулы), что купировало стеноз гортани, вызванный ингаляциями Лорде и Декасана. Благо, что все необходимое для спасения оказалось под рукой, а ехать было близко – ребенок был спасен. Поскольку от госпитализации мама категорически отказалась, врач остался на ночное бдение до утра, чтобы контролировать состояние ребенка, что и дало время описать происшествие, сделав его достоянием широкой публики.

Что такое Декасан, и с чем его едят

Основным действующим веществом Декасана является декаметоксин - антисептик, которым в Европе вполне успешно чистят унитазы. В последнее время некоторые формы этого вещества, относящегося к группе четвертичных соединений аммония, стали активно применять в медицине в виде растворов для промывания ран. Выпускались и таблетки с декаметоксином от воспалений слизистой в горле – известные таблетки Септефрил.

Инструкция к Декасану, однако, разрешает применять его в лечении у детей только и исключительно болезней бронхолегочного аппарата и только у детей старше 12 лет! Но никак не для лечения ОРВИ!

Увы, то ли отсутствие головы у врача, то ли жадность к ништякам от медпредставителей в виде пополняшек счета мобильного, электрочайников, халатов, канцелярии и прочего фуфла заставляет их менять это барахло на человеческие жизни. При этом они также роняют в никуда репутацию украинской педиатрии в целом и лично к себе – в частности.

Медпредставители таким образом покупают лояльность и порядочность наших коллег так же легко, как Миклухо-Маклай выменивал на бусы черепа папуасов.

Как следствие, нынешние врачи назначают препараты, не учитывая показания и противопоказания. Упомянутая история с задыхающейся девочкой, которую удалось спасти – далеко не единичный случай. Увы, многие наши коллеги опустились до того, что выписывают Декасаны и Лорды Гиали как детям раннего, так и детям дошкольного возраста, рекомендуя их применять для ингаляций и при ОРВИ И при бронхитах, не взирая на то, что это ПРОТИВОРЕЧИТ ИНСТРУКЦИИ!!

Последствия печальные – отек гортани, аллергические реакции, которые в описанном случае чуть не привели к летальному исходу.

Что о Лорде Гиале? Согласно инструкции, это вообще медицинское изделие! Там же указано, что содержит оно гиалуроновую кислоты для ингаляций. На сегодня не имеет регистрации в качестве лекарственного средства. И вряд ли будет зарегистрирована, так как во всем мире гиалуронку применяют в основном в косметологии – для инъекций, в качестве компонента в кремах, редко – в офтальмологии, болезнях суставов (применятся местно). Но ни одна цивилизованная страна не зарегистрировала его как лекарство для детей, да еще В ВИДЕ ИНГАЛЯЦИЙ!

Правда об ингаляциях

В последнее время ингаляторы и небулайзеры рекламируются практически как панацея от бронхита и ОРВИ. Хотя, на самом деле, основной такой рекламы является не их эффективность, а простая жажда наживы, как со стороны фармацевтов, так и со стороны производителей. Печально, что к ним присоединяются и врачи.

Запомните, коллеги: ингаляции – лишь один из методов введения фармпрепарата в организм, а никак не чудодейственное лекарство "от всего".

Применять ингаляции как форму введения препарата у детей можно лишь при:

- обструктивном бронхите;

- остром стенозирующем ларинготрахеите (ложном крупе);

- бронхиальной астме.

Какие лекарства применять при ингаляциях детей?

При обструктивном бронхите, астме, ложном крупе полезны ингаляционные глюкокортикоиды. Они снимают спазмы в бронхах, отечность в них, потому их назначение в этом случае не только оправдано, но и необходимо.

К ним относятся:

– сальбутамол, вентолин небутамол;

- ипратропия бромида, Фенотерол, Беродуал.

Применять любых ингаляторов при ОРВИ является НЕДОПУСТИМЫМ И ОПАСНЫМ!

Подытоживая, мы снова обращаем внимание на то, что назначать Декасан детям до 12 лет НЕЛЬЗЯ. Это противоречит инструкции, и может иметь трагические последствия для здоровья и жизни ребенка.