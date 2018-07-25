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Елена Чернявская
Елена Чернявская
Мастер-тренер по фитнесу, автор обучающих программ по направлениям "Фитнес" и "Фейсфитнес"Все статьи автора

Индивидуальность или тренд: что значит быть красивой?

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Я вот сейчас даже затруднюсь ответить кто из современных женщин для меня идеал красоты.

Раньше могла легко перечислить - Пенелопа Круз, Сэльма Хаек, Джулия Робертс.

А сейчас даже на ум никто не приходит. А всё потому, что сейчас все современные "идолы" в один пазл сложились - уж больно одинаковые.

Маленькие аккуратные носики, пухлые губы, высокие скулы, длиннющие ресницы и т.п. А заколотая ботоксом мимика делает всех вообще как под копирку.

И все стремятся пополнить ряды "однотипных", переживая о каких-то незначительных морщинках, убрав которые уколами мы убираем свою индивидуальность!

При этом можно совсем не соответствовать современным трендам и стандартам, но быть яркой и красивой!

По мне так нужно просто правильно расставить приоритеты. Допустим:

  • стремление "выглядеть моложе" заменить на "выглядеть шикарно в своём возрасте";

  • "быть красивой, как кто-то" на "быть лучшей версией себя самой";

  • "переделать или улучшить что-то" на "это моя изюминка и она прекрасна".

Для примера, два месяца назад мне сделали операцию на спине и остался шрам 4см. Хирург меня очень удивил, когда попытался утешить, мол ты не переживай, он зарубцуется, в крайнем случае тату на него сделаешь!

Я ему ответила, что этот шрам будет самым лучшим моим украшением этим летом! Неужели кто-то вообще может переживать по таким пустякам?!

А как по-вашему – лучше быть в тренде или индивидуальностью?

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Автор
Елена ЧернявскаяЕлена Чернявская
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьеженщины
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