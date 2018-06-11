Лучшим по микробиологическим показателям оказалось... мыло "Хозяйственное". Почему-то я не сомневалась в этом, поскольку эта коричневая субстанция отмывает даже мазут, куда уж тут бактериям.

Хозяйственное мыло успешно применяется для лечения воспалительных процессов (вплоть до начинающейся гангрены).

Хозяйственным мылом успешно лечат даже гинекологические заболевания (в некоторых роддомах его используют для мытья пола в отделениях, где находятся новорожденные).

Хирурги знают об удивительной способности хозяйственного мыла заменять хирургические перчатки (если его намылить на руки и оставить подсыхать) – говорят, что тогда даже при порезе во время операции риск заражения минимален.

Хозяйственное мыло является и противовирусным средством. И с этим назначением с успехом применяется в интимной сфере для профилактики различных заболеваний.

Моя голову хозяйственным мылом, можно добиться того, что волосы становятся густыми и здоровыми (исчезает и перхоть, и ломкость волос). Правда, чтобы кожа головы не была после такого мытья пересушена, нужно все же затем ополоснуть голову кислым раствором на основе уксуса или лимонного сока.

Хозяйственным мылом советуют умываться – хотя бы 2 раза в неделю – для того, чтобы кожа всегда молодо выглядела. После умывания надо смазывать кожу обыкновенным детским кремом. Причем эффект от таких умываний, как говорят те, кто попробовал, лучше, чем от использования дорогой профессиональной косметики.

Очень хорошо очищает кожу мытье в парной с березовым веником, замоченным в растворе хозяйственного мыла: кожа замечательно очищается и потом как бы светится изнутри.

Можно излечиться с помощью хозяйственного мыла от начинающегося насморка. Нужно сделать мыльный раствор, обмакнуть туда ватный тампон и обработать носовые пазухи. Тогда (хотя и будет первое время немного щипать) нос никогда не будет заложен, а через 2-3 такие обработки вы надолго забудете о простуде.

При укусе собаки для предотвращения попадания в рану инфекции советуют дать стечь крови из раны (она вымоет и бактерии), а потом или приложить марлю или забинтовать бинтом, смоченным в растворе хозяйственного мыла.

Успешно справляется хозяйственное мыло и с лечением грибковых заболеваний стоп. Советуют тщательно мыть пораженные области на коже мылом со щеткой, после чего обрабатывать поверхность кожи йодом.

Хозяйственным мылом обрабатывают кожу при легких ожогах (например, бытовом ожоге на кухне).

После депиляции, чтобы исключить покраснение кожи на чувствительных участках, люди также используют хозяйственное мыло. Достаточно просто один раз намылиться и раздражения не будет.

Хозяйственным мылом успешно лечится молочница и потница. Им хорошо подмываться, оно убивает все бактерии и грибок типа молочницы.

Если имеются какие-либо проблемы в ротовой полости, можно обрабатывать зубную щетку раствором хозяйственного мыла и оставлять на ночь. К утру вы будете уверены, что ваша зубная щетка полностью обеззаражена.

В хозяйственном мыле много щелочей, быстро и качественно растворяющих грязь и к тому же обладающих антимикробным действием. Недаром в медицине грубое хозяйственное мыло до сих пор используют в качестве антисептика.

Хозяйственное мыло – прекрасное средство для снятия отёка. Для этого достаточно развести мыло в воде и натереть полученным раствором ушиб. Производить процедуру необходимо несколько раз за день.

Средство от прыщей. Настрогать хозяйственное мыло в мисочку, добавить воды и взбить его помазком в пену. Теперь взять 1 ст. л. получившейся пены, 1 ч. л. соли "экстра" и перемешать. Эту смесь накладывать на хорошо вымытое лицо. Предупреждаю - будет сильно щипать, но это как раз и означает, что идет лечебный процесс. Держать маску полчаса. У вас на лице останется сухая соль, смахните ее и умойтесь сначала горячей, а потом холодной водой. Делать такую процедуру нужно 2-3 раза в день в течение 2-3 недель.

Средство от нарывов. Смешать в равных частях натертый лук, хозяйственное мыло и сахар. Эту мазь наложить на нарыв и забинтовать. Делать это нужно на ночь, утром вы увидите, что рана полностью очистилась.

Врачи рекомендуют раз в две недели мыться хозяйственным мылом: вы защитите себя от вирусов и бактерий.

От трещин на пятках и натоптышей делают ванночку из 2 литров горячей воды, 1 чайной ложки соды и 1 столовой ложки наструганного хозяйственного мыла.

Хозяйственное мыло и дождевая вода от выпадения волос избавят навсегда. Применять для намыливания волос только темное хозяйственное мыло. Никаких других моющих средств не использовать. Мыть голову следует 2 раза в неделю. Я делала так в течение двух месяцев. Результат прекрасный.

Если ушибленное место помазать хозяйственным мылом - синяка не будет.

Домашний пилинг советских времен: нанести на влажную кожу лица пену из хозяйственного мыла и ваткой, смоченной хлористым кальцием, протереть лицо по массажным линиям. Кожа очень хорошо очищается.

Хозяйственное мыло - средство от ожогов. Если вы обожгли руку или что-то еще (на кухне, например, огнем или кипятком), сразу намыльте место ожога хозяйственным мылом и дайте подсохнуть. Не будет не только пузырей от ожога, но и покраснения не останется.

Выбирая это спасительное мыло предпочтение нужно отдавать обычному серому куску, знакомому нам всем с детства. Так как чем красивее упаковка, чем приятнее запах от положенных в мыло отдушек, тем больше вероятности того, что при его производстве были использованы синтетические материалы, а тогда положительный эффект от использования мыла может быть равным нулю.