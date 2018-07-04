Как много в этих словах! Чувство вины, усталость, которая у многих граничит с отчаянием и безысходностью, иногда даже боль.

Пока писала этот блог, нашла статью в стиле охоты на ведьм. Мол, отдыхать от ребенка не принесет никакой пользы ни вам, ни малышу, и вообще "как тебе не стыдно – ты же мать!"

Хочу добавить немного науки в этот инквизиторский раж.

Во-первых, любые отношения имеют циклическую природу:

сближение – близость – единение (вплоть до слияния) – отдых – автономия – снова сближение. Постоянно находиться в "слиятельном" состоянии – точно не признак здорового положения вещей, ведь для поддержания равновесия и вам, и ребенку нужно поддерживать как периоды близости, так и самостоятельного времяпрепровождения.

Причем, неважно, это дистанцирование происходит физически или морально – оно нужно. Быть постоянно включенными друг в друга – не есть здорово.

Во-вторых, в ситуации эмоционального выгорания проводить несколько часов в день без ребенка – прямая рекомендация специалистов. Другое дело, есть ли у вас такая возможность, и, если есть, помогает ли это вам восстановиться или вы съедаете себя чувством вины.

Чтобы поддерживать гармонию в отношениях и здоровые циклы – близости–отдыха, несколько советов: